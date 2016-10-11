Форма електронної декларації викликала багато питань в уряді

Слідчі відомства повинні провести нараду, де випрацювати спільну позицію щодо форми електронної декларації.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабміну у вівторок.

Він доручив міністру юстиції Павлу Петренку провести нараду спільно з НАБУ, НАЗК і Генпрокураторою щоб вирішити усі юридичні колізії, що виникли після запуску системи електронного декларування.

"По всім юридичним питанням, щоб ні в кого не виникало ніяких сумнівів. Заповнили декларацію – будете нести повністю відповідальність відповідно із законом. Не заповнили – будете нести відповідальність по закону", - сказав він.

Перед цим віце-прем'єр-міністр Павло Розенко та ще кілька міністрів заявили, що в електронній декларації введені "нові поля", через що виникає проблема.

"Без їх заповнення я не можу подати цю декларацію. Виходить, що або мені треба писати некоректну інформацію, або не подавати взагалі інформацію, бо в мене вона не в повному вигляді. В мене питання, як потім цю некоректну інформацію потім потрактує суд? Чи як свідоме не заповнення, або маніпуляція, або те що у вас не працювала вчасно система", - сказав він.

"Як допрацювати цю декларацію, щоб всі могли сказати, що тепер форма декларації чітко відповідає закону?", - запитав він.

Водночас Гройсман наголосив, що інтерфейс самої системи потрібно вдосконалити.

"Треба зробити інтерфейс цих декларацій таким зручним і зрозумілим, щоб ні в кого не виникало питань, тому що в принципі кожен хоче у відповідності до закону заповнити її добросовісно і треба щоб система не заважала це робити", - сказав він.

Голова НАЗК Наталія Корчак повідомила, що система, яка нещодавно запрацювала, буде вдосконалюватися і у її роботу будуть вноситися зміни, відповідно до проблем, що виникатимуть.

Як відомо, раніше в НАБУ заявили, що детективи припинили заповнення електронних декларації через невідповідність форми декларації тій, що була затверджена НАЗК.

Українська правда