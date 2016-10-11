Форма електронної декларації викликала багато питань в уряді

00
0
Вівторок, 11 жовтня 2016, 11:58

Слідчі відомства повинні провести нараду, де випрацювати спільну позицію щодо форми електронної декларації.  

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабміну у вівторок.

Він доручив міністру юстиції Павлу Петренку провести нараду спільно з НАБУ, НАЗК і Генпрокураторою щоб вирішити усі юридичні колізії, що виникли після запуску системи електронного декларування.

"По всім юридичним питанням, щоб ні в кого не виникало ніяких сумнівів. Заповнили декларацію – будете нести повністю відповідальність відповідно із законом. Не заповнили – будете нести відповідальність по закону", - сказав він.  

Перед цим віце-прем'єр-міністр Павло Розенко та ще кілька міністрів заявили, що в електронній декларації введені "нові поля", через що виникає проблема.

"Без їх заповнення я не можу подати цю декларацію. Виходить, що або мені треба писати некоректну інформацію, або не подавати взагалі інформацію, бо в мене вона не в повному вигляді. В мене питання, як потім цю некоректну інформацію потім потрактує суд? Чи як свідоме не заповнення, або маніпуляція, або те що у вас не працювала вчасно система", - сказав він.

"Як допрацювати цю декларацію, щоб всі могли сказати, що тепер форма декларації чітко відповідає закону?", - запитав він.

Водночас Гройсман наголосив, що інтерфейс самої системи потрібно вдосконалити.

"Треба зробити інтерфейс цих декларацій таким зручним і зрозумілим, щоб ні в кого не виникало питань, тому що в принципі кожен хоче у відповідності до закону заповнити її добросовісно і треба щоб система не заважала це робити", - сказав він.

Голова НАЗК Наталія Корчак повідомила, що система, яка нещодавно запрацювала, буде вдосконалюватися і у її роботу будуть вноситися зміни, відповідно до проблем, що виникатимуть.

Як відомо, раніше в НАБУ заявили, що детективи припинили заповнення електронних декларації через невідповідність форми декларації тій, що була затверджена НАЗК.

Українська правда

Теми: Уряд декларація Гройсман
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Кабмін ухвалив зміни до Податкового кодексу 5 жовтня 2016, 12:05
Кабмін розширив штат офісу з євроінтеграції 14 вересня 2016, 18:31
ЗМІ: Гройсман вибачився перед Кабміном за нецензурну лексику 14 вересня 2016, 11:43
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Депутат від "Самопомочі" заявив про втручання у свою е-декларацію
За добу в зоні АТО 2 бійці загинули, 11 постраждали – штаб
В АП поки не отримували запрошення на саміт Нормандської четвірки
Затриманий бойовик розповів про навчання в Ростові і росіян в Донецьку
Усі новини
Комедійні фото

Як позіхає лев і співає жирафа?

13 порад

Як зробити шлюб "зрадотривким"