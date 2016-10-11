Форма электронной декларации вызвала много вопросов в правительстве

Следователи ведомства должны провести совещание для выработки общей позиции относительно формы электронной декларации.



Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабмина во вторник.



Он поручил министру юстиции Павлу Петренко провести совещание совместно с НАБУ, НАПК и Генпрокураторой чтобы решить все юридические коллизии, возникшие после запуска системы электронного декларирования.



"По всем юридическим вопросам, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений. Заполнили декларацию - будете нести полностью ответственность по закону. Не заполнили - будете нести ответственность по закону", - сказал он.



Перед этим вице-премьер Павел Розенко и еще несколько министров заявили, что в электронной декларации введены "новые поля", из-за чего возникает проблема.



"Без их заполнения я не могу подать эту декларацию. Получается, что, либо мне надо писать некорректную информацию, или не подавать вообще информацию. У меня она не в полном виде. У меня вопрос, как потом эту некорректную информацию затем будет трактовать суд, или как сознательно не заполнения, или манипуляцию, или то, что у вас не работала вовремя система", - сказал он.



"Как доработать эту декларацию, чтобы все могли сказать, что теперь форма декларации четко соответствует закону?", - спросил он.



В то же время Гройсман подчеркнул, что интерфейс самой системы нужно усовершенствовать.



"Надо сделать интерфейс этих деклараций таким удобным и понятным, чтобы ни у кого не возникало вопросов, потому что в принципе каждый хочет в соответствии с законом заполнить ее добросовестно и надо чтобы система не мешала это делать", - сказал он.





Председатель Назка Наталья Корчак сообщила, что система, которая недавно начала, будет совершенствоваться, и в ее работу будут вноситься изменения, в соответствии с возникающими проблемами.



Как известно, ранее в НАБУ заявили, что детективы прекратили заполнения электронных декларации за несоответствия формы декларации той, которая была утверждена Назка.



Украинская правда