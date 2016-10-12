Котвіцький задекларував купівлю одягу на понад півмільйона гривень

00
3
Середа, 12 жовтня 2016, 14:47
FB Ігор Котвіцький

Депутат "Народного фронту" Ігор  Котвіцький задекларував придбання дорогого одягу та аксесуарів загальною вартістю понад 0,6 мільйони гривень за п'ять одиниць.

Такі зміни майнового стану, задекларовані в електронній декларації Котвіцького, оприлюдненій на сайті НАЗК.

Згідно з даними про зміни майнового стану, 30 вересня він придбав дві куртки Brunello Cucinelli. Одна -  за 101474 гривень , друга – за 174 164 гривні.

 
 

В Brunello Cucinelli він також купив костюм вартістю 109 615 гривень

 

Також він купив 30 вересня сумку Christian Dior  95 950 гривень.

 

Крім того, 30 вересня Котвіцький купив пальто пальто Loro Piana за 127 933 гривень

 

Водночас, Котвіцький задекларував у змінах майнового стану отримання дивідендів та процентів на загальну суму 17 022 973 гривні. Дивіденди він отримав від ТОВ "Інвестор-Атіка" та ТОВ "Сахалінське - 1". 

Проценти Котвіцький отримав від АТ "Ощадбанк", ПАТ "Альфа-банк" та ПАТ "Сбербанк".

Водночас, з електронних документів важко зрозуміти, коли саме були отримані ці кошти.

У декларації за 2015 рік Котвіцький задекларував 66 774 867 гривень сукупного доходу. Тоді в декларації Котвіцький зазначав, що тримає на рахунках в банках 276 938 498 гривень.

В електронні декларації чиновники мають вносити інформацію про зміну майнового стану, якщо витрати перевищують 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура з 31 грудня 2015 року здійснює процесуальне керівництво у справі про незаконне збагачення Котвіцького.

НАБУ розслідує виведення депутатом від "Народного фронту" Ігорем Котвіцьким понад 40 мільйонів доларів закордон влітку 2015 року. 

Суд надав НАБУ доступ до низки рахунків та банківських документів у цій справі.

Котвіцький є соратником і бізнес-партнером Авакова. Сам міністр стверджує, що Котвіцький вивів ці 40 мільйонів доларів закордон законно.

Оксана Коваленко, УП

Теми: декларація Народний фронт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Змінити, але не зірвати. Деталі закритих переговорів з ЄС про е-декларації 12 жовтня 2016, 13:02
Гройсман доручив держслужбовцям до 31 жовтня здати е-декларації 11 жовтня 2016, 18:58
НАЗК і Держспецзв'язок ніяк не визначаться, в кого ключі до е-декларування 11 жовтня 2016, 17:17
powered by lun.ua
Коментарі — 3
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 213.227.248.---Basta1312.10.2016 15:28
Альфа-банк - это. кстати, тоже российский банк. Что еще раз подтверждает истинную антипатриотичность народного фронта
ВідповістиЗ цитатою
IP: 213.227.248.---Basta1312.10.2016 15:26
Красиво жить не запретишь. В Киеве каждый двадцатый живет не по доходам. Такого количества дорогущих иномарок и бутиков с заоблачными ценами нет ни в одной стране цивилизованной Европы
ВідповістиЗ цитатою
IP: 194.44.160.---Семенен12.10.2016 15:26
Люди не купують російський чай, російські холодильники - щоб не збагачувати окупанта, який вбиває на фронті їхніх дітей, сусідів, друзів, співробітників чи кумирів дитинства. А цей представник Л"Г"БТ спільноти спокійнісінько входить в "найпатріотичнішу" фракцію Українського парламенту і при тому тримає гроші у філії банку з країни-окупанта. І його не хвилює, що за ті позичені в нього гроші окупант годує найманців, які і далі вбивають.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Котвіцький задекларував купівлю одягу на понад півмільйона гривень
Пукач проситься в іншу колонію, суд збереться знову в листопаді
В ГУР кажуть, що відведення під Станицею має поновитися в четвер
За добу в зоні АТО поранення отримали четверо бійців – штаб
Усі новини
Книга

Уривок з роману "Баборня" Мирослава Лаюка

Фото

Двоє грузинських художників повертають життя осінньому листю