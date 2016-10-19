Рада закликає Нідерланди вигадати щось для ратифікації "асоціації"

Верховна Рада закликає уряд Нідерландів спільно з інституціями Євросоюзу виробити рішення, яке дозволило б королівству ратифікувати угоду про асоціацію України та ЄС.

За відповідну постанову №5238 проголосували 235 народних депутатів.

Вона містить звернення Верховної Ради до держав-членів ЄС, парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій щодо завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.

У зверненні український парламент закликає уряд Королівства Нідерланди спільно з інституціями ЄС "виробити виважене рішення, яке однаковою мірою враховуватиме інтереси нідерландського населення, України та Європейського Союзу".

Також Верховна Рада закликає парламент Нідерландів "уникнути прийняття рішення, яке матиме дискримінаційний по відношенню до України характер та поставить під загрозу імплементацію Угоди про асоціацію" між Україною та ЄС.

Верховна Рада просить Палату представників та Сенат Королівства Нідерланди підтвердити своє рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію, прийняте у 2015 році.

За пропозицією Бориса Тарасюка також додано тезу, що можливим виходом із ситуації, яка склалася, могла б бути "інтерпретуюча заява палати представників та сенату Королівства Нідерландів".

Український парламент наголошує, що відмова Нідерландів від ратифікації Угоди про асоціацію "поставить під сумнів надійність та авторитетність усього Європейського Союзу як партнера в очах українців та інших міжнародних партнерів".

Також ВР закликає Європарламент, уряди держав-членів ЄС та їхні національні парламенти активно долучитися до пошуку "взаємоприйнятного рішення", що дозволить завершити процес ратифікації цієї Угоди стороною Євросоюзу.

Олена Сотник, представляючи у Верховній Раді проект даної постанови, зазначила, що на даний момент 0,6% громадян ЄС проголосували проти ратифікації, однак 27 країн-членів Євросоюзу вже ратифікували угоду.

Тож пропонується закликати уряд Нідерландів спільно з інституціями ЄС прийняти таке рішення, щоб воно "не дискредитувало рішення 27 країн-членів".

Також під час обговорення законопроекту пропонувалося закликати сторони врегулювати зауваження на рівні двосторонніх договорів, "щоб уряд Нідерландів звернувся до парламенту – і ця ратифікація підтвердилася".

Як відомо, на консультативному референдумі у Нідерландах 6 квітня проти Угоди про асоціацію України з Євросоюзом проголосували 61% голландців, які прийшли на дільниці.

Втім, парламент Нідерландів відхилив пропозицію скасувати ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У червні глави держав та урядів країн-членів Євросоюзу доручили Раді ЄС якнайскоріше вирішити питання щодо занепокоєнь Нідерландів відносно її ратифікації.

Однак у вересні прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що, попри багатомісячні дипломатичні зусилля, його країна навряд чи ратифікує угоду про асоціацією між Україною та ЄС. В Україні назвали цю позицію неприйнятною.

Олена Рощенко, УП