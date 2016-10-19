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Рада призывает Нидерланды придумать что-то для ратификации "ассоциации"

Среда, 19 октября 2016, 11:19
Рада призывает Нидерланды придумать что-то для ратификации ассоциации

Верховная Рада призывает правительство Нидерландов совместно с институциями Евросоюза выработать решение, которое позволило бы королевству ратифицировать соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

За соответствующее постановление №5238 проголосовали 235 народных депутатов.

Оно содержит обращение Верховной Рады к государствам-членам ЕС, парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям относительно завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

В обращении украинский парламент призывает правительство Королевства Нидерланды совместно с институциями ЕС "выработать взвешенное решение, которое в одинаковой мере будет учитывать интересы нидерландского населения, Украины и Европейского Союза".

Также Верховная Рада призывает парламент Нидерландов "избежать принятия решения, которое будет иметь дискриминационный по отношению к Украине характер и поставит под угрозу имплементацию Соглашения об ассоциации" между Украиной и ЕС.

Верховная Рада просит Палату представителей и Сенат Королевства Нидерланды подтвердить свое решение о ратификации Соглашения об ассоциации, принятое в 2015 году.

По предложению Бориса Тарасюка также добавлен тезис, что возможным выходом из сложившейся ситуации могло бы быть "интерпретирующее заявление палаты представителей и сената Королевства Нидерландов".

Украинский парламент подчеркивает, что отказ Нидерландов от ратификации Соглашения об ассоциации "поставит под сомнение надежность и авторитетность всего Европейского Союза как партнера в глазах украинцев и других международных партнеров".

Также ВР призывает Европарламент, правительства государств-членов ЕС и их национальные парламенты активно приобщиться к поиску "взаимоприемлемого решения", которое позволит завершить процесс ратификации настоящего Соглашения стороной Евросоюза.

Елена Сотник, представляя в Верховной Раде проект данного постановления, отметила, что на данный момент 0,6% граждан ЕС проголосовали против ратификации, однако 27 стран-членов Евросоюза уже ратифицировали соглашение.

Поэтому предлагается призвать правительство Нидерландов совместно с институциями ЕС принять такое решение, чтобы оно "не дискредитировало решение 27 стран-членов".

Также при обсуждении законопроекта предлагалось призвать стороны урегулировать замечания на уровне двусторонних договоров, "чтобы правительство Нидерландов обратилось к парламенту – и эта ратификация подтвердилась".

Как известно, на консультативном референдуме в Нидерландах 6 апреля против Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом проголосовали 61% голландцев, пришедших на участки.

Однако парламент Нидерландов отклонил предложение отменить ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В июне главы государств и правительств стран-членов Евросоюза поручили Совету ЕС как можно скорее решить вопрос с обеспокоенностью Нидерландов касательно ратификации Соглашения об ассоциации ЕС – Украина.

Однако в сентябре премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что, несмотря на многомесячные дипломатические усилия, его страна вряд ли ратифицирует соглашение об ассоциацией между Украиной и ЕС. В Украине назвали эту позицию неприемлемой.

Алена Рощенко, УП

Темы: ассоциацияЕСВерховная Рада
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