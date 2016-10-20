Зустріч "Нормандської четвірки" завершилася: тривала понад 4 години
У Берліні завершилася зустріч "Нормандської четвірки".
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", зустріч завершилася об 00:15 за київським часом.
Перед цим повідомлялося, що станом на 23:40 делегації країн "нормандської четвірки" на чолі з лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відновили зустріч після нетривалої перерви.
Переговори істотно затягнулися у порівнянні із запланованим раніше графіком: зустріч лідерів країн триває вже більше 4-х годин, а згідно з програмою заходу, переговори мали закінчитися о 22:00 за Києвом.
За підсумками переговорів заплановано прес-конференції учасників заходу для ЗМІ, прес-конференція Порошенка відбудеться найближчим часом у посольстві України в Німеччині.
Закончились переговоры в нормандском формате в Берлине: Порошенко покинул зал pic.twitter.com/7DagqKbFoA— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 19, 2016
Після завершення зустрічі лідерів чотирьох країн у "нормандському форматі" Путін, Меркель та Олланд вже втрьох обговорюватимуть Сирію та ситуацію в Алеппо.
Варто зазначити, що у Берліні участь у зустрічі з російської сторони, крім президента РФ Володимира Путіна та глави МЗС Сергія Лаврова, брав помічник президента РФ Владислав Сурков, який перебуває під санкціями ЄС.
Позор европейской мягкотелой "дипломатии" выглядит так (рядом с Путиным в Берлине — Сурков, который под санкциями и лишен права въезда в ЕС) pic.twitter.com/bFkc2wTj4C— Leonid Volkov (@leonidvolkov) October 19, 2016
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