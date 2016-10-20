Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Встреча "Нормандской четверки" завершилась: длилась более 4 часов

Четверг, 20 октября 2016, 00:21

В Берлине завершилась встреча "Нормандской четверки".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", встреча завершилась в 00:15 по киевскому времени.

Перед этим сообщалось, что на 23:40 делегации стран "нормандской четверки" во главе с лидерами Украины, Германии, Франции и России возобновили встречу после непродолжительного перерыва.

Переговоры существенно затянулись по сравнению с запланированным ранее графиком: встреча лидеров стран продолжается уже более 4-х часов, а согласно программе мероприятия, переговоры должны были закончиться в 22:00 по Киеву.

По итогам переговоров запланированы пресс-конференции участников мероприятия для СМИ, пресс-конференция Порошенко состоится в ближайшее время в посольстве Украины в Германии.

После завершения встречи лидеров четырех стран в "нормандском формате" Путин, Меркель и Олланд уже втроем будут обсуждать Сирию и ситуацию в Алеппо.

Стоит отметить, что в Берлине участие во встрече с российской стороны, кроме президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, принимал помощник президента РФ Владислав Сурков, который находится под санкциями ЕС.

Темы: Минские соглашенияДонбассПорошенкоПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
Все новости...
Реклама: