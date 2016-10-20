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Порошенко: Будем договариваться о разведении войск еще в 4 местах

Четверг, 20 октября 2016, 01:24

После завершения разведения войск на трех участках - Золотое, Петровское и Станица Луганская, будут начаты переговоры относительно следующих 4 мест для разведения вооружения. 

Об этом 20 октября по итогам встречи в "нормандском формате" в Берлине заявил президент Петр Порошенко.

"Украинская сторона настаивала на том, что среди этих 4 мест должно быть Дебальцево", - отметил Порошенко.

Также он отметил, что в указанных местах после отвода сил и средств должны быть установлены постоянно действующие 24/7 мониторинговые посты ОБСЕ. 

"О режиме прекращения огня - мы не ждем месяц (до утверждения "дорожной карты"), и отметили, что работа по подготовке и внедрению режима всеобъемлющего и немедленного прекращения огня должна происходить в течение ближайших дней", - заявил Порошенко.

Как известно, в ходе встречи в Берлине лидеров "нормандской четверки" стороны договорились о разработке и принятии до конца ноября проекта "дорожной карты", которая станет основным документом по имплементации всех "Минских соглашений".

18 октября штаб АТО констатировал невозможность разведения сил и средств в соответствии с рамочным соглашением от 21 сентября на участке у Станицы Луганской вследствие продолжения обстрелов боевиками.

Украинская правда

Темы: ДонбассПорошенкоМинские соглашения
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