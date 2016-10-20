Полторак нагородив куму Порошенка зброєю "за честь і доблесть"

Силові відомства за часи незалежності України роздали понад 40 тисяч одиниць вогнепальної зброї у якості нагород.

Такі дані наводить Hromadske.ua з посиланням на дані Української асоціації власників зброї.

Зокрема, нагородну зброю отримала дружина міністра інформаційної політики Юрія Стеця Яна Конотоп, яка працює ведучою на "5 каналі".

"Тепер вона власниця елегантного жіночого ПСМ та 8 патронів. Пістолет вона отримала до власного дня народження. "За визначні заслуги в зміцненні обороноздатності України, зразкове виконання службового обов’язку та виявлену при цьому честь та доблесть" - йдеться у наказі міністра Полторака", - повідомляє Hromadske.

У 2015-му році власниками вогнепальної короткоствольної зброї у якості нагороди від глави Міноборони Степана Полторака стали судді - голова Вищого адмінсуду Олександр Нечитайло, голова Вищого госпсуду Богдан Львов та голова Вищого спеціалізованого суду з питань з розгляду кримінальних і цивільних справ Борис Гулько отримали по автоматичному пістолету Стєчкіна та по 20 патронів на кожного.

Також міністр відзначив за видатні заслуги і керівництво Печерського суду - голова Руслан Козлов та заступник Олег Білоцерківець стали власниками пістолетів Макарова та патронів до них.

"У переліку володарів стволів є низка синіх мундирів: пан Полторак ощасливив нагородною зброю верхівку військової прокуратури, яка має розслідувати злочини та виявляти зловживання в його відомстві. Заступники Головного військового прокурора Дмитро Борзих та Віктор Король отримали по добре відомому пістолету ТТ – улюблену зброю криміналітету", - йдеться у повідомленні.

Ще один заступник головного військового прокурора — Ігор Козлов — став власником раритетного німецького Вальтера.

"Зброю від міністра оборони отримав і соратник Петра Порошенка, його бізнес-партнер Олег Гладковський, який також є першим заступником секретаря РНБО - австрієць "Глок 19" та 100 патронів до нього. Його вартість у США стартує від $600. За які кошти цю модель придбало оборонне відомство – таємниця. Зброю також отримав бізнес-партнер екс-глави АП Бориса Ложкіна - підприємець-мільйонер Олег Калашніков нагороджений Вальтером ПП, улюбленим пістолетом Джеймса Бонда", - зазначає Hromadske.

Також у 2015-му році від міністра оборони особливу нагороду отримав нинішній завгосп президента Петра Порошенка – т.в.о. керівника Державного управління справами Іван Куцик, якому подарували штурмову гвинтівку ФОРТ-224.

Окрім того власною зброєю нагороджені народні депутати: до переліку вже відомих прізвищ долучилися депутати від БПП Іван Винник і Віктор Кривенко, а також член "Самопомічі" Тарас Пастух, які є власними пістолетів Макарова. Депутат Богдан Дубневич також є власником подарункової зброї, але не лише від Полторака, але й від глави МВС Арсена Авакова, однак які моделі він має, депутат не повідомив.

Власниками двох нагородних одиниць зброї також є лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та мер Києва Віталій Кличко. У мера є автоматичний револьвер Стєчкіна від міністра Полторака та револьвер Альфа від міністра Авакова.