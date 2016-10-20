Ар'єв вважає, що в Росії "справи кепські" і треба тримати санкції

Депутат від БПП, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв вважає запорукою досягнутих у "нормандському форматі" домовленостей тиск і санкції Заходу щодо Росії.

Про це він написав у Facebook за підсумками переговорів лідерів України, Росії, Німеччини й Франції, які відбулися 19 жовтня у Берліні.

"Результати будь-яких перемовин у будь-якому форматі будуть нульовими, допоки Росія не почне виконувати взяті на себе зобов'язання", – зазначив депутат.

"Але те, що Путін погоджується на речі, які раніше відкидав (поліцейська місія чи створення дорожньої карти), свідчить що справи в РФ кепські", – вважає Ар'єв.

"Тому головне завдання для Заходу – тримати й далі санкції проти російського режиму. Інакше слова справами не стануть, бо як справжній КГБіст, Путін – патологічний брехун", – додав голова підкомітету з питань міжпарламентських зв'язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин комітету Верховної Ради у закордонних справах.

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