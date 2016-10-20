Арьев считает, что у России "дела плохи" и надо держать санкции

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Четверг, 20 октября 2016, 08:55

Депутат от БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев считает залогом достигнутых в "нормандском формате" договоренностей давление и санкции Запада в отношении России.

Об этом он написал в Facebook по итогам переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции, которые прошли 19 октября в Берлине.

"Результаты любых разговоров в любом формате будут нулевыми, пока Россия не начнет выполнять взятые на себя обязательства", – отметил депутат.

"Но то, что Путин соглашается на вещи, которые раньше отбрасывал (полицейская миссия или создание дорожной карты), свидетельствует, что дела у РФ плохи", – считает Арьев.

Переговоры в Берлине 19 октября
Переговоры в Берлине 19 октября
Сайт президента РФ

"Поэтому главная задача для Запада – держать и дальше санкции против российского режима. Иначе слова делами не станут, потому что, как настоящий КГБист, Путин – патологический лжец", – добавил глава подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений комитета Верховной Рады по иностранным делам.

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Темы: Путин Росcия санкции Донбасс Минские соглашения
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