Арьев считает, что у России "дела плохи" и надо держать санкции

Депутат от БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев считает залогом достигнутых в "нормандском формате" договоренностей давление и санкции Запада в отношении России.

Об этом он написал в Facebook по итогам переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции, которые прошли 19 октября в Берлине.

"Результаты любых разговоров в любом формате будут нулевыми, пока Россия не начнет выполнять взятые на себя обязательства", – отметил депутат.

"Но то, что Путин соглашается на вещи, которые раньше отбрасывал (полицейская миссия или создание дорожной карты), свидетельствует, что дела у РФ плохи", – считает Арьев.

Переговоры в Берлине 19 октября Сайт президента РФ

"Поэтому главная задача для Запада – держать и дальше санкции против российского режима. Иначе слова делами не станут, потому что, как настоящий КГБист, Путин – патологический лжец", – добавил глава подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений комитета Верховной Рады по иностранным делам.

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