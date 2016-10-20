У Росії заявляють, що вбивством "Мотороли" вже зайнялися "служби"

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Четвер, 20 жовтня 2016, 18:55

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що з'ясуванням обставин знищення терориста Арсенія Павлова (Мотороли), займаються "відповідні служби".

Про це вона сказала на брифінгу, коментуючи інформацію про вбивство "Мотороли" в тимчасово окупованому Донецьку 16 жовтня, передає "УНІАН".

"Це питання до відповідних служб, до спеціальних служб, з приводу того, де, як, організовано або неорганізовано (був убит "Моторола" – ред.). Цим займаються відповідні служби", - заявила Захарова.

Як відомо, у середу у Донецьку поховали одного з лідерів бойовиків "ДНР", громадянина РФ Арсена Павлова (Моторолу).

Увечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув один з бойовиків "ДНР" Арсен Моторола Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

Теми: бойові дії Донбас Росія
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IP: 178.94.80.---FLAG20.10.2016 19:15
Воно було б краще,якби цього вилупка ліквідували наші спецслужби,або - патріоти Донеччини.
Була б гордість і повага до СБУ , до влади. Але ж вони : "не кують і не мелють",займаються - вірогідно,якимись - то "комерційними" справами.
Ліквідували цього вилупка,скоріше всього, або руські окупанти,або бандити цього ж угрупування.
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