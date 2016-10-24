Лещенко: У Луценка все оформлено на бухгалтерку його дружини

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 10:15

Депутат Сергій Лещенко заявив, що генпрокурор Юрій Луценко володіє величезним будинком у центрі Києва, але його майно оформили на бухгалтерку депутата Ірини Луценко.

Про це нардеп від БПП заявив в інтерв’ю "5 каналу", коментуючи скандал довкола купівлі ним житла у столиці.

"Якби я щось хотів приховати, я б це зробив, як роблять наші відомі політики, президенти, міністри – оформлюють це на підставних осіб, на офшорні компанії, на якихось невідомих родичів, потім це губиться десь в реєстрах; на бухгалтера, як генпрокурор це робить", – сказав Лещенко.

"Мені взагалі в цій історії не було чого приховувати, тому що я знаю, що на моєму боці правда, і тому я це зробив, як це робиться в нормальних цивілізованих країнах, все на своє ім’я. Тому звичайно, я дуже задоволений тим, що суспільство переконалося, що в цій історії жодних незаконних збагачень, порушень закону взагалі не було", – додав він.

"Тому що НАБУ перевірило мене таким сканером… яким не перевіряв ніхто. Напевно МРТ коли роблять, то менш детально перевіряють, тому що я носив документи, які стосуються ще радянських часів. Вони все це вивчали і зробили свій висновок", – наголосив депутат.

Лещенко вважає: "В принципі, на все майбутнє життя ця історія показала, що в мене легальні всі ресурси, доходи, всі кошти чесні і я в подальшому взагалі нікого не буду остерігатися, тому що в мене вже є, знаєте, довідка".

"Нехай тепер кожен, хто буде сидіти в вашому кріслі, таку довідку покаже. От у вас тут наприклад був генпрокурор один... декілька днів тому, який, наприклад, власник вілли на Лазуровому березі", – сказав він, а журналіст додав між фразами "тричі генпрокурор".

"І таких прикладів багато. Наприклад, чинний генпрокурор – у нього оформлено все на бухгалтерку його дружини, власник величезного будинку в центрі міста", – заявив Лещенко.

На уточнююче запитання, чи йдеться про Юрія Луценка, Лещенко відповів: "Ну звичайно, Луценко. Таких прикладів багато, коли оформлюють усе на підставних осіб".

"Тому я дуже задоволений, що в моїй історії крапку поставив незалежний антикорупційний орган і сказав – усе законно. І мені в житті після цього буде набагато легше", – додав депутат.

Зі свого боку, Луценко назвав слова Лещенка "фантазією" і заявив: "Ніяким будинком у Києві ні я, ні члени моєї родини не володіють".

Олена Рощенко, УП

Теми: Луценко Лещенко Генпрокуратура корупція декларація
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IP: 82.145.222.---Nnikolay Yegorov24.10.2016 12:01
И от кого вы хотите правду ? От кума Порошенко и пьяного дебошира и лжеца Луценко ? Или отего жены Ирины ? Которая втихаря как мышка колотила бизнес -сметану в банку и наколотила масла в виде левых богатейших домов .У которых оказываеться настоящий хозяин не Луценки , а их придворная бухгалтерша и их ширма от народного гнева которая кстати бедная как церковная мышь .Ну Луцики и расмешили народ своим наглым и циничным враньем который вы переняли от своего кума Пецы Порошенко !
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IP: 91.197.254.---informator24.10.2016 11:01
Наполягаємо на спростуванні або на перевірці фактів та підтвердження викритих фактів неправдивих данних про майно Генпрокурора Луценка, що зобовязує відкрити проти нього кримінальну справу та звільнити з посади його та з його жінки зняти недоторканність и теж відкрити КСправу, або притягнути Лещенка до кримінальної відповідальності за оприлюднення завідома неправдивих данних, щоб більше не брехав. Але у всіх випадках треба діло довести до кінця і оприлюднити результати слідства у ЗМІ, як у справі щодо квартири Лещенка. В іншому випадку брехня і заангажованість влади буде видна неозброєним оком і буде використана після нового майдану проти чесного Генпрокурора, який нічого не крав і не брехав при злочинній владі Януковича. ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ВСІХ!!!
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