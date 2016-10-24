Лещенко: У Луценко все оформлено на бухгалтершу его жены

Депутат Сергей Лещенко заявил, что генпрокурор Юрий Луценко владеет огромным домом в центре Киева, но его имущество оформили на бухгалтера депутата Ирины Луценко.

Об этом нардеп от БПП заявил в интервью "5 каналу", комментируя скандал вокруг покупки им жилья в столице.

"Если бы я что-то хотел скрыть, я бы это сделал, как делают наши известные политики, президенты, министры – оформляют это на подставных лиц, на оффшорные компании, на каких-то неизвестных родственников, потом это теряется где-то в реестрах; на бухгалтера, как генпрокурор это делает", – сказал Лещенко.

"Мне вообще в этой истории нечего было скрывать, потому что я знаю, что на моей стороне правда, и потому я это сделал, как это делается в нормальных цивилизованных странах, все на свое имя. Поэтому конечно, я очень доволен тем, что общество убедилось, что в этой истории никаких незаконных обогащений, нарушений закона вообще не было", – добавил он.

"Потому что НАБУ проверило меня таким сканером… которым не проверял никто. Наверное МРТ когда делают, то менее детально проверяют, потому что я носил документы, которые касаются еще советских времен. Они все это изучали и сделали свой вывод", – подчеркнул депутат.

Лещенко считает: "В принципе, на все будущую жизнь эта история показала, что у меня легальны все ресурсы, доходы, все средства честны и я в дальнейшем вообще никого не буду остерегаться, потому что у меня уже есть, знаете, справка".

"Пусть теперь каждый, кто будет сидеть в вашем кресле, такую справку покажет. Вот у вас здесь, например, был генпрокурор один... несколько дней назад, который, например, владелец виллы на Лазурном берегу", – сказал он, а журналист добавил между фразами "трижды генпрокурор".

"И таких примеров много. Например, действующий генпрокурор – у него оформлено все на бухгалтершу его жены, владелец огромного дома в центре города", – заявил Лещенко.

На уточняющий вопрос, о Юрии Луценко ли идет речь, Лещенко ответил: "Ну конечно, Луценко. Таких примеров много, когда оформляют все на подставных лиц".

"Потому я очень доволен, что в моей истории точку поставил независимый антикоррупционный орган и сказал – все законно. И мне в жизни после этого будет намного легче", – добавил депутат.

Со своей стороны, Луценко назвал слова Лещенко "фантазией" и заявил: "Никаким домом в Киеве ни я, ни члены моей семьи не владеют".

Алена Рощенко, УП