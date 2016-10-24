Адвоката Онищенка затримали в Борисполі. СБУ каже, це бесіда

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 10:33
FB Serhiy Sachenko

Адвоката депутата Олександра Онищенка – Андрія Циганкова затримано в аеропорту Бориспіль.

Про це повідомила адвокат і його партнер Наталя Пліса.

"Тільки що на прильоті в аеропорту Бориспіль поки що без пояснення конкретних причин силами СБУ був затриманий адвокат Циганков. Попросили "проїхати" з ними на Аскольдів провулок. Вразила кількість народу - людей десять", - написала вона.

"Адвокат Рябенко повідомлений, виїжджає. Я теж їду туди. Поки складно робити висновки, але я впевнена, що це пов'язано з професійною діяльністю Андрія", - додала Пліса.

Водночас речник СБУ Олена Гітлянська повідомила "Українській правді", що Циганкова не затримали.

"Циганков добровільно спілкується зі слідчим", - зазначила Гітлянська.

Як відомо, 5 липня у справі нардепа Онищенка у двох офісах його адвокатів, зокрема і Циганкова, та за адресами проживання кількох адвокатів НАБУ проводило слідчі дії.

Згідно з інформацією НАБУ, адвокати Циганков, Копусь та Маковський "здійснювали реєстрацію фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності та супроводжували їх незаконну діяльність, спрямовану на конвертацію в готівку коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

Сам Циганков висловив припущення, що кримінальне переслідування адвоката (Циганкова – ред) може посприяти наданню Онищенку політичного притулку в Європі і НАБУ це робить свідомо.

Також Циганков заявив, що планує подати позов до суду про захист честі, гідності та ділової репутації.

Пізніше НАБУ оприлюднило документи, які свідчать про причетність офісу адвоката Андрія Циганкова до діяльності фіктивних підприємств у газовій схемі нардепа Олександра Онищенка.

Напередодні тієї заяви Циганков залишив межі України.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Онищенко СБУ
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IP: 62.216.42.---treanon24.10.2016 10:46
Для того, щоб зрозуміти з якого моменту особа вважається офіційно затриманою - читайте статтю 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речник СБУ або сама не в курсі, або вважає громадськість цілковитими невігласами.
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