Адвоката в деле Онищенко задержали в Борисполе. СБУ говорит, это беседа

Адвоката депутата Александра Онищенко - Андрея Цыганкова задержали в аэропорту Борисполь.

Об этом сообщила адвокат и его партнер Наталья Плиса в своем ФБ.

"Только что при прилете в аэропорту Борисполь пока без объяснения конкретных причин силами СБУ был задержан адвокат Цыганков. Попросили "проехать" с ними на Аскольдов переулок. Поразило количество народа - человек десять", - написала она.

"Адвокат Рябенко известность, уезжает. Я тоже еду туда. Пока сложно судить, но я уверена, что это связано с профессиональной деятельностью Андрея", - добавила Плиса.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила "Украинской прпавде", что Цыганкова не задержали.

"Цыганков добровольно общается со следователем", - отметила Гитлянская.

Как известно, 5 июля по делу нардепа Онищенко в двух офисах его адвокатов, в том числе и Цыганкова, и по адресам проживания нескольких адвокатов НАБУ проводило следственные действия.

Согласно информации НАБУ, адвокаты Цыганков, Копусь и Маковский "осуществляли регистрацию фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и сопровождали их незаконную деятельность, направленную на конвертацию в наличные средств, полученных от реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО" Укргаздобыча ".

Сам Цыганков высказал предположение, что уголовное преследование адвоката (Цыганкова - ред) может помочь предоставлению Онищенко политического убежища в Европе и НАБУ это делает сознательно.

Также Цыганков заявил, что планирует подать иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Позднее НАБУ обнародовало документы, которые свидетельствуют о причастности офиса адвоката Андрея Цыганкова к деятельности фиктивных предприятий в газовой схеме нардепа Александра Онищенко. Накануне этого заявления Цыганков покинул пределы Украины.