Нардеп Опоблоку задекларував 45 земділянок, яких не було раніше
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Денис Омельянович у електоронній декларації за 2015 рік вказав набагато більше земельних ділянок, ніж у письмовій декларації за цей рік.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
"Депутат Омельянович (Опоблок) в паперовій декларації за 2015 р. вказав лише 7 земельних ділянок, а в декларації електронній (брехня в якій - два роки тюрми) за той же 2015 - земельних ділянок вже... 52 шт.", - написав він.
В електронній декларації Омельяновича дійсно вказані 52 земельні ділянки, більшість з них знаходиться у Донецькій області.
Згідно із даними на сайті ВР, куди вносилися дані з паперової декларації, таких земельних ділянок 7.
Зазначимо, що Омельянович є членом комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин.
Українська правда