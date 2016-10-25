Нардеп Оппоблока задекларировал 45 земучастков, которых не было раньше

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Денис Омельянович в електоронний декларации 2015 года указал гораздо больше земельных участков, чем в письменной декларации за этот год.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Депутат Емельянович (Опоблок) в бумажной декларации 2015 г. указал лишь 7 земельных участков, а в декларации электронной (ложь в какой - два года тюрьмы) за тот же 2015 - земельных участков уже... 52 шт.", - написал он.

В электронной декларации Омельянович действительно указаны 52 земельных участка, большинство из которых находится в Донецкой области.

Согласно данным на сайте ВР, куда вносились данные с бумажной декларации, таких земельных участков 7.

Отметим, что Емельянович является членом комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Украинская правда