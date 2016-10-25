Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп Оппоблока задекларировал 45 земучастков, которых не было раньше

Вторник, 25 октября 2016, 14:47

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Денис Омельянович в електоронний декларации 2015 года указал гораздо больше земельных участков, чем в письменной декларации за этот год.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Депутат Емельянович (Опоблок) в бумажной декларации 2015 г. указал лишь 7 земельных участков, а в декларации электронной (ложь в какой - два года тюрьмы) за тот же 2015 - земельных участков уже... 52 шт.", - написал он.

В электронной декларации Омельянович действительно указаны 52 земельных участка, большинство из которых находится в Донецкой области.

Согласно данным на сайте ВР, куда вносились данные с бумажной декларации, таких земельных участков 7.

 

Отметим, что Емельянович является членом комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Украинская правда

Темы: декларацииОппозиционный блокВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
декларации
Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: