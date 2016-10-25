ГПУ готує у справі Мосійчука ще один епізод

Суд минулого тижня повернув справу нардепа Ігоря Мосійчука до ГПУ.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Справа Мосійчука довгий час зависла в суді. Суд встановив порушення процедури притягнення його до відповідальності, бо голосування за позбавлення його недоторканності, про затримання та арешт відбулося одним голосуванням", нагадав Луценко.

При цьому він повідомив, що справу минулого тижня знову передали до Генеральної прокуратури.

"Все це тягнулося ціле літо, і я не знаю, яке чудо сталося, але справа минулого тижня повернулася до ГПУ", - сказав він.

Луценко зазначив, що ГПУ готується до повторного внесення справи на розгляд парламенту, однак у ній з’явився новий епізод, який слід розслідувати.

"Справа готова до повторного внесення до ВР, але у нас є ще один епізод, який ми хотіли б дорозслідувати і внести на розгляд депутатів", - сказав Луценко.

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Тетяна Кусок, УП