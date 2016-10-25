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ГПУ готовит в деле Мосийчука еще один эпизод и попросит об аресте

Вторник, 25 октября 2016, 16:15

Суд на прошлой неделе вернул дело нардепа Игоря Мосийчука в ГПУ.

Об этом во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Дело Мосийчука долгое время зависло в суде. Суд установил нарушение процедуры привлечения его к ответственности, ибо голосование за лишение его неприкосновенности, о задержании и аресте прошло одним голосованием", - напомнил Луценко.

При этом он сообщил, что дело на прошлой неделе снова передали в Генеральную прокуратуру.

"Все это тянулось целое лето, и я не знаю, какое чудо произошло, но дело на прошлой неделе вернулась в ГПУ", - сказал он.

Луценко отметил, что ГПУ готовится к повторному внесению на рассмотрение парламента представление на арест Мосийчука, однако в деле появился новый эпизод, который следует расследовать.

"Дело готово к повторному внесению в ВР, но у нас есть еще один эпизод, который мы хотели бы дорасследовать и внести на рассмотрение депутатов", - сказал Луценко.

Как сообщалось, 17 сентября 2015 года на заседании парламента на то время генеральный прокурор Виктор Шокин попросил Верховную Раду снять неприкосновенность с Игоря Мосийчука.

Генпрокурор показал в парламенте кадры оперативной видеосъемки Генпрокуратуры, на которых Мосийчук, среди прочего, якобы рассказывает своему собеседнику о "расценках" на депутатские запросы. На видео Мосийчук якобы обещает договориться о добыче неназванных полезных ископаемых с экологами и правоохранителями.

10 мая Верховный суд Украины признал незаконным снятие Верховной Радой неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука.

Татьяна Кусок, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МосийчукЛуценко
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