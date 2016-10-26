Україна вимагає, щоб РФ негайно звільнила Клиха і Карпюка
Міністерство закордонних справ засудило рішення Верховного суду Росії, який підтвердив вирок українцям Миколі Карпюку і Станіславу Клиху та вимагає їх негайного звільнення.
Про це заявила речник МЗС Мар'яна Беца у своєму Твіттері.
"Чергове судилище. Черговий незаконний вирок. Черговий злочин. Засуджуємо і вимагаємо від РФ негайного звільнення політв'язнів М.Карпюка,С.Клиха", – написала вона.
Чергове судилище.Черговий незаконний вирок.Черговий злочин.Засуджуємо і вимагаємо від РФ негайного звільнення політв'язнів М.Карпюка,С.Клиха pic.twitter.com/nIALL3hvmF— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 26, 2016
Як відомо, 26 жовтня російський Верховний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту політв'язнів.
Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.
За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.
Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.
Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Клиха і Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн.
"Меморіал" визнав їх політв'язнями.
Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів.
Українська правда
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