Україна вимагає, щоб РФ негайно звільнила Клиха і Карпюка

00
0
Середа, 26 жовтня 2016, 18:06

Міністерство закордонних справ засудило рішення Верховного суду Росії, який підтвердив вирок українцям Миколі Карпюку і Станіславу Клиху та вимагає їх негайного звільнення.

Про це заявила речник МЗС Мар'яна Беца у своєму Твіттері.

"Чергове судилище. Черговий незаконний вирок. Черговий злочин. Засуджуємо і вимагаємо від РФ негайного звільнення політв'язнів М.Карпюка,С.Клиха", – написала вона.

Як відомо, 26 жовтня російський Верховний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту політв'язнів.

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Клиха і Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн.

"Меморіал" визнав їх політв'язнями.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів.

Українська правда

Теми: Політв'язні заручники Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Верховний суд РФ не змінив вироки Карпюку та Клиху 26 жовтня 2016, 16:05
Суд у справі Карпюка й Клиха пішов думати над апеляцією 26 жовтня 2016, 15:16
Савченко припустила, що може не повернутися з Росії живою 26 жовтня 2016, 11:45
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна вимагає, щоб РФ негайно звільнила Клиха і Карпюка
Депутат Загорій заплатив за "квартири Луценка" 35 млн грн
Росія не пускає Червоний Хрест до українських заручників
Гройсман тримає готівкою майже півтора мільйона доларів - декларація
Усі новини
Історії про бізнес

Чоловіча білизна Regata Club

Акція

Місяць фіолетового нігтя. У соцмережах дітей закликають не мовчати про насилля в сім`ї