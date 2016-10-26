Україна вимагає, щоб РФ негайно звільнила Клиха і Карпюка

Міністерство закордонних справ засудило рішення Верховного суду Росії, який підтвердив вирок українцям Миколі Карпюку і Станіславу Клиху та вимагає їх негайного звільнення.

Про це заявила речник МЗС Мар'яна Беца у своєму Твіттері.

"Чергове судилище. Черговий незаконний вирок. Черговий злочин. Засуджуємо і вимагаємо від РФ негайного звільнення політв'язнів М.Карпюка,С.Клиха", – написала вона.

Чергове судилище.Черговий незаконний вирок.Черговий злочин.Засуджуємо і вимагаємо від РФ негайного звільнення політв'язнів М.Карпюка,С.Клиха pic.twitter.com/nIALL3hvmF — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 26, 2016

Як відомо, 26 жовтня російський Верховний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту політв'язнів.

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Клиха і Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн.

"Меморіал" визнав їх політв'язнями.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів.

Українська правда