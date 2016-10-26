Украина требует, чтобы РФ немедленно освободила Клыха и Карпюка

Министерство иностранных дел осудило решение Верховного суда России, который подтвердил приговор украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху и требует их немедленного освобождения.



Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем Твиттере.



"Очередное судилище. Очередной незаконный приговор. Очередное преступление. Осуждаем и требуем от РФ немедленного освобождения политзаключенных М.Карпюка, С.Клыха", – написала она.

Чергове судилище.Черговий незаконний вирок.Черговий злочин.Засуджуємо і вимагаємо від РФ негайного звільнення політв'язнів М.Карпюка,С.Клиха pic.twitter.com/nIALL3hvmF — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 26, 2016

Как известно, 26 октября российский Верховный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты политзаключенных.

Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Станислава Клыха и Николая Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых, который содержится в российском СИЗО, сошел с ума.

Украинская правда