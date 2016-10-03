У Кремлі затримання Сущенка назвали "звичайною роботою спецслужб"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не в курсі, чи доповіли Володимиру Путіну про затримання громадянина України Романа Сущенка за підозрою в шпигунстві.



Про це він заявив журналістам у понеділок, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Я не можу вам поки що сказати, чи отримував президент інформацію із цього приводу, але це звичайна робота спеціальних служб, і це не питання порядку денного Кремля", – сказав Пєсков.

У зв'язку з цим він порадив звертатися безпосередньо до російських компетентних органів щодо оцінки події.



Пєсков зазначив, що Сущенко не мав журналістської акредитації для роботи в Росії.

Також речник Кремля заявив, що кампанії проти українських ЗМІ не ведеться.

"Ніяких кампаній щодо українських чи інших ЗМІ, що працюють в Росії немає і бути не може, діяльність всіх зарубіжних ЗМІ регулюється відповідним законодавством", – цитує Пєскова ТАСС.

Як відомо, паризький кореспондент видання "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, де його затримали і звинуватили в шпигунстві.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Роман був затриманий в Москві в день прибуття і, в порушення всіх міжнародних правил, про його затримання російська сторона не повідомила нікому.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.