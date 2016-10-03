У МЗС попереджають: відвідувати РФ небезпечно для українців

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 14:50

Директор політичного департаменту МЗС Олексій Макеєв вважає, що відвідування РФ є небезпечним для всіх громадян України.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Відвідання РФ небезпечне для українців: безпідставні затримання, провокації на кордоні та при митному огляді, тортури, недопуск консулів", - написав він.

Свій твіт він проілюстрував знаком "Стоп".

Як відомо, паризький кореспондент видання "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затримианий в РФ, де  його звинуватили в шпигунстві. в ФСБ заявили, що  Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Роман був затриманий в Москві в день прибуття і, в порушення всіх міжнародних правил, про його затримання російська сторона не повідомила нікому.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

Українська правда

Теми: Росія ЗМІ
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Коментарі — 2
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IP: 80.0.72.---Orest Pecharskyy03.10.2016 15:20
А в Парижі як російсько-український шпіон
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IP: 80.0.72.---Orest Pecharskyy03.10.2016 15:17
Йому необхідно перевербуватися і вернутися в Україну законно але як російський шпіон. І дєло з концом. Ніби як російський шпіон, але всі будуть знати, що він є свій (український) шпіон в дійсності. І двойна зарплата. І остальні льготи.
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