Захист оскаржив арешт журналіста Сущенка

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 20:12

Захист оскаржив рішення суду про арешт українського журналіста Романа Сущенка, якого російські спецслужби звинуватили у шпигунстві.

Про це повідомив адвокат Марк Фейгін в коментарі російському виданню РИА Новости.

Водночас українська омбудсмен Валерія Лутковська попросила уповноважену з прав людини в Росії Тетяну Москалькову взяти під контроль справу журналіста "Укрінформу" Сущенка та перевірити стан дотримання його прав і свобод, зокрема на консульсько-правову допомогу, а також умови його утримання під вартою та стан здоров’я.

У своєму листі Лутковська звернула увагу російської колеги на те, що про затримання Сущенка не були повідомлені ані його родина, яка перебуває у Франції, ані консул України в Російській Федерації, що позбавило його можливості отримати консульсько-правову допомогу.

Долю журналіста також обговорили глава МЗС України Павло Клімкін та комісар Ради Європи з прав людини Нілс Мужнієкс.

"У Страсбурзі зустрівся з комісаром Ради Європи з прав людини Нілсом Мужнієксом. Дві головні теми, крім інших, Сущенко та Умеров", - написав міністр на Twitter.

Як відомо, паризький кореспондент видання "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затримианий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві. У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Роман був затриманий в Москві в день прибуття і, в порушення всіх міжнародних правил, про його затримання російська сторона не повідомила нікому.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

Українська правда

Теми: ЗМІ Росія
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