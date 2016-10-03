Міятович звернулася до Росії з вимогою звільнити Сущенка
Представник ОБСЄ з питань ЗМІ Дуня Міятович звернулася до російської влади по інформацію щодо затримання українського журналіста Романа Сущенка.
Про це вона написала на Twiiter у відповідь на запитання Української правди.
"Я працюю над цією справою, сьогодні вранці я звернулася до російської влади по більш детальну інформацію і з вимогою звільнення", - зазначила Міятович.
Як відомо, паризький кореспондент видання "Укрінформ" Роман Сущенко, який прибув до Росії у приватних справах, був затримианий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві. У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.
У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником головного управління розвідки.
В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.
В агентстві наголошують, що Роман був затриманий в Москві в день прибуття і, в порушення всіх міжнародних правил, про його затримання російська сторона не повідомила нікому.
У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці. Сторона захисту оскаржила цей арешт.
Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.
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Роман Сущенко, який прибув до Росії у приватних справах, був затриманий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві.
ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником ГУР МО України.
У МЗС лише тепер попереджає: відвідувати РФ небезпечно для українців.
А ввести Україні візовий режим з ворогом і окупантом на третій рік війни слабо