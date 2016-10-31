Мельничук впише іншу суму замість трильйона в декларації

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 13:46

Екс-комбат "Айдара" і народний депутат від фракції "Воля Народу" Сергій Мельничук, який задекларував 1 трильйон гривень, заявив, що в такий спосіб хотів привернути увагу до корупції в Україні.

Про це він сказав у коментарі ВВС Україна.

"Я цю суму сплановано показав. Хотів привернути увагу світової спільноти, що декларації легалізують корупційні гроші. Це ті ж офшори виходять", - заявив пан Мельничук.

За його словами, електронні декларації дають можливість легалізувати "награбоване в народу за 25 років".

Мельничук заявляє, що в останній вечір хотів змінити цифри у декларації, проте не зміг це зробити з технічних причин.

"Система мені не дала цього зробити. Я виправлю, щоб не було кримінальної відповідальності. Є сім днів на зміну даних, я це зроблю", - сказав він.

В оновленій декларації він вкаже про наявність у 2015 році в нього 10 мільйонів гривень.

"То були не особисті кошти, а допомога", - додав Сергій Мельничук. Він твердить, що вже витратив їх на допомогу бійцям АТО та їхнім сім’ям.

Як відомо, за неправильні дані у е-декларації передбачена кримінальна відповідальність - два роки ув'язнення.

Раніше у коментарі журналістам Мельничук заявляв, що має намір задекларувати трильйон гривень, щоб довести недоліки системи е-декларування. 

"Я це задекларую, щоб показати, що будь-який громадянин України, а не лише олігарх, може задекларувати готівку, яка в нього зберігалася, і за це потім не буде нести відповідальність", - заявив тоді Мельничук.

Мельничук перебуває під слідством за звинуваченням у заволодінні чужим майном під час подій у зоні АТО. Він заперечує ці звинувачення.

Теми: Мельничук декларація гроші
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Коментарі — 2
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IP: 70.214.75.---Andrey Olenik31.10.2016 14:20
Леголизация честно с трудом зараотанного "слугами народа" прошла плавно без особых казусов
С чем всех вас "служителей народа" и поздравляю
Можно дальше "служить" и больше не беспокоиться кде и как прятать "честно нажитое "
Все бабло отмыли абсолютно безвозмездно
УРА. УРА.УРА
СЛУЖИМ НА БЛАГО НАРОДА
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IP: 31.134.105.---tis0131.10.2016 14:13
нєхєр що робити, чувак- мелничук собі в крілики бавитсі..
і от таке тупориле бидло сидить в депутатах та придумує закони для нормальних українців..
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