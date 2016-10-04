Адвокат намагається пробитися до Сущенка в СІЗО

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 10:26

Захист українського журналіста Романа Сущенко, якого російські спецслужби звинуватили в шпигунстві, 4 жовтня намагається потрапити до нього в СІЗО.

Про це повідомляє адвокат Сущенко Марк Фейгін.

"Тільки що я подав ще одне клопотання до слідчого орган ФСБ про негайне моєму допуск до справи Сущенко і вимога в СІЗО", - пише він у Twitter.

Як відомо, в понеділок Фейгін не вдалося побачити свого підзахисного.

"Мабуть, Сущенко не визнав провину і його ламають на відмову від адвоката Фейгіна", - також зазначав захисник.

Раніше повідомлялося, що захист оскаржив рішення суду про арешт українського журналіста Романа Сущенка.

Як відомо, паризький кореспондент видання "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затримианий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві. У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Роман був затриманий в Москві в день прибуття і, в порушення всіх міжнародних правил, про його затримання російська сторона не повідомила нікому.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

Українська правда

Теми: ЗМІ Росія
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