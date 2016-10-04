Гринів хоче повторно внести поправки до е-декларування

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 10:54

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів має намір повторно внести у Верховну Раду поправки до законодавства про електронне декларування доходів чиновників.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні парламенту у вівторок.

Він нагадав, що після розмови з президентом Петром Порошенком погодився відкликати свою поправку, яка викликала обурення у суспільстві.

Водночас Гринів наголосив, що залишається прихильником того, що інформація електронного декларування має бути для службового користування:

"Я залишаюся далі прихильником. Я внесу ці поправки тоді, коли дискусія в суспільстві буде готова зі всіма аргументами", – сказав він.

На думку глави фракції БПП, питання боротьби з корупцією "забалакується". Він пропонує переходити до "реальних кроків", а саме віддати перевірку даних у деклараціях компетентним антикорупційним органам.

Як відомо, Гринів пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції, і закрити відомості з декларацій для загального користування.

3 жовтня, активісти провели під стінами Ради пікет з вимогою не саботувати боротьбу з корупцією в державі.

Валентина Романенко, УП

Теми: декларація БПП
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Коментарі — 2
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IP: 195.78.69.---Naim04.10.2016 11:36
Nanik:
Е-декларирование утратило свой смысл после того, как из него были убраны родители, бабушки и дети декларанта и птому, что там нет бывших, а также гражданских жен (мужей), на которых все ворье переписало все награбленное. А если его внедрять в сегодняшнем виде, то надо, чтобы декларацию заполняли все работающее население страны, т.к. все население видит и знает кто и сколько берет взяток и где и как зарабатывают преподаватели, ректорат ВУЗов, как живут многие фармацевты и врачи, наука, бизнесмены, которые платят копейки налогов, а строят или покупают дома за миллионы и отдыхают на Канарах, поэтому если е-декларирование, то для всех!
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IP: 162.243.247.---Nanik04.10.2016 11:10
Мы народ Украины, нанявшие на работу,тебя и тебе подобных грынив,требуем,чтобы вы отчитывались о каждой копейке, перед любым из нас!!!
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