Гринів хоче повторно внести поправки до е-декларування
Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів має намір повторно внести у Верховну Раду поправки до законодавства про електронне декларування доходів чиновників.
Про це він сказав, виступаючи на засіданні парламенту у вівторок.
Він нагадав, що після розмови з президентом Петром Порошенком погодився відкликати свою поправку, яка викликала обурення у суспільстві.
Водночас Гринів наголосив, що залишається прихильником того, що інформація електронного декларування має бути для службового користування:
"Я залишаюся далі прихильником. Я внесу ці поправки тоді, коли дискусія в суспільстві буде готова зі всіма аргументами", – сказав він.
На думку глави фракції БПП, питання боротьби з корупцією "забалакується". Він пропонує переходити до "реальних кроків", а саме віддати перевірку даних у деклараціях компетентним антикорупційним органам.
Як відомо, Гринів пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції, і закрити відомості з декларацій для загального користування.
3 жовтня, активісти провели під стінами Ради пікет з вимогою не саботувати боротьбу з корупцією в державі.
Валентина Романенко, УП
Е-декларирование утратило свой смысл после того, как из него были убраны родители, бабушки и дети декларанта и птому, что там нет бывших, а также гражданских жен (мужей), на которых все ворье переписало все награбленное. А если его внедрять в сегодняшнем виде, то надо, чтобы декларацию заполняли все работающее население страны, т.к. все население видит и знает кто и сколько берет взяток и где и как зарабатывают преподаватели, ректорат ВУЗов, как живут многие фармацевты и врачи, наука, бизнесмены, которые платят копейки налогов, а строят или покупают дома за миллионы и отдыхают на Канарах, поэтому если е-декларирование, то для всех!