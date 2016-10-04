Росія досі не пустила консула до затриманого Сущенка

427 переглядів
0
Вівторок, 4 жовтня 2016, 13:11

Українське консульство в РФ досі не може отримати дозвіл на зустріч із українським журналістом романом Сущенком, якого ФСБ РФ затримало і звинувачує у шпигунстві.

Про це "Українській правді" повідомила речник МЗС Маряна Беца.

"2 жовтня, як тільки стало відомо про затримання Сущенка, наш консульський відділ надіслав листа щодо надання зустрічі консулу з Сущенком. 3 жовтня вранці наш консул особисто вручив оригінал звернення у слідчому управління ФСБ Росії. Крім того, 3 ж жовтня наше посольство в РФ надіслало відповідну ноту на адресу МЗС Росії", - сказала вона.

"Однак досі, станом на зараз жодної відповіді ми не отримали", - додала Беца.

"Ми вимагаємо надати негайний доступ нашого консула до затриманого журналіста і громадянина України Сущенка відповідно до норм міжнародного права і консульської конвенції між Україною та РФ", - зазначила Беца.

Як відомо, паризький кореспондент видання "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затримианий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві. У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Роман був затриманий в Москві в день прибуття і, в порушення всіх міжнародних правил, про його затримання російська сторона не повідомила нікому.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Росія ЗМІ МЗС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Путін зобов'язав Росгвардію знімати відбитки пальців у росіян 4 жовтня 2016, 12:02
Кримчанин Османов знайшовся у Казані 4 жовтня 2016, 11:37
Росія почала масштабні навчання ракетних військ 4 жовтня 2016, 11:06
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Гриневич розповіла, коли і як зростатимуть зарплати вчителів
Учасникам АТО пояснюють, що робити, якщо не везуть безкоштовно
Росія досі не пустила консула до затриманого Сущенка
ГПУ хоче повернути загальний нагляд і контролювати НАБУ – Сотник
Усі новини
Фото

Конкурс екстремальних фото Illume Sports Photography оголосив переможців

Бувай, "Розетта"!

Чого досяг космічний апарат за 12 років досліджень комети Чурюмова-Герасименко