Депутати БПП пересварилися через візовий режим з Росією
Фракція БПП офіційно не приймала рішення щодо голосування за впровадження візового режиму з Росією.
Про це УП повідомили кілька джерел у фракції.
За їхніми словами, жодного голосування з цього приводу не відбулося через недостатню кількість депутатів на засіданні.
"Встав Гринів, сказав, що він говорив з Клімкіним, який йому сказав, що візовий режим з Росією зашкодить Україні. Тому він притримується позиції уряду", – сказав один зі співрозмовників.
Частина присутніх обурилася словам Гриніва.
"Після цього почався невеличкий бардак. Найбільше кричала Ірина Луценко", – додав співрозмовник.
Натомість Гринів зазначив, що попросить голову Верховної Ради Андрія Парубія відкласти поки що це голосування.
Інший співрозмовник зазначив, що одностайної позиції у фракції щодо візового режиму з Росією наразі немає.
На запитання, чому Олексій Гончаренко заявив про непідтримку БПП візового режиму, нардеп сказав: "Це лише його особиста позиція".
Як відомо, після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.
Рада має намір розглянути впровадження візового режиму з Росією в четвер.
Роман Кравець, Олег Шанковський, УП
По суті ці депутати ВР є маріонетками Кремля? Це зрада під час війни.
Такі засідання ВР варто проводити в прифронтовій зоні, десь під Маріуполем, де мирні люди лягають під гусениці танків ЗСУ, щоб не дати можливості відступити українській армії із стратегічних позицій, для збільшення нейтральних зон грабунку зелених чоловічків - бандитів, мародерів -терористів Кремля.
Ось переможемо, визволимо Крим і Донбас від окупації воєнторгу РФ Путіна - Кирила, тоді будь ласка, можна лобіювати інтереси хоч чорта на куличках, лиш би його діяльність була в межах Українського Закону і Конституції.
А тут країна агресор Росія масово вбиває Народ України всіх національностей і поглинає Державу, а у ВР цього не хочуть бачити.