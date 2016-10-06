Депутати БПП пересварилися через візовий режим з Росією

Фракція БПП офіційно не приймала рішення щодо голосування за впровадження візового режиму з Росією.

Про це УП повідомили кілька джерел у фракції.

За їхніми словами, жодного голосування з цього приводу не відбулося через недостатню кількість депутатів на засіданні.

"Встав Гринів, сказав, що він говорив з Клімкіним, який йому сказав, що візовий режим з Росією зашкодить Україні. Тому він притримується позиції уряду", – сказав один зі співрозмовників.

Частина присутніх обурилася словам Гриніва.

"Після цього почався невеличкий бардак. Найбільше кричала Ірина Луценко", – додав співрозмовник.

Натомість Гринів зазначив, що попросить голову Верховної Ради Андрія Парубія відкласти поки що це голосування.

Інший співрозмовник зазначив, що одностайної позиції у фракції щодо візового режиму з Росією наразі немає.

На запитання, чому Олексій Гончаренко заявив про непідтримку БПП візового режиму, нардеп сказав: "Це лише його особиста позиція".

Як відомо, після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.

Рада має намір розглянути впровадження візового режиму з Росією в четвер.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП