Депутати БПП пересварилися через візовий режим з Росією

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Четвер, 6 жовтня 2016, 12:03

Фракція БПП офіційно не приймала рішення щодо голосування за впровадження візового режиму з Росією.

Про це УП повідомили кілька джерел у фракції.

За їхніми словами, жодного голосування з цього приводу не відбулося через недостатню кількість депутатів на засіданні.

"Встав Гринів, сказав, що він говорив з Клімкіним, який йому сказав, що візовий режим з Росією зашкодить Україні. Тому він притримується позиції уряду", – сказав один зі співрозмовників.

Частина присутніх обурилася словам Гриніва.

"Після цього почався невеличкий бардак. Найбільше кричала Ірина Луценко", – додав співрозмовник.

Натомість Гринів зазначив, що попросить голову Верховної Ради Андрія Парубія відкласти поки що це голосування.

Інший співрозмовник зазначив, що одностайної позиції у фракції щодо візового режиму з Росією наразі немає.

На запитання, чому Олексій Гончаренко заявив про непідтримку БПП візового режиму, нардеп сказав: "Це лише його особиста позиція".

Як відомо, після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.

Рада має намір розглянути впровадження візового режиму з Росією в четвер.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: візи БПП Росія
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IP: 46.201.3.---nestor198006.10.2016 12:33
Дуже дорого коштує Народу України всіх національностей продажність депутатів ВР по їх настирному лобіюванню російських інтересів російського бізнесу і зрощення капіталу російських банків в Україні. Як це можна правильно зрозуміти під час війни і окупації РФ в Криму і Донбас?
По суті ці депутати ВР є маріонетками Кремля? Це зрада під час війни.
Такі засідання ВР варто проводити в прифронтовій зоні, десь під Маріуполем, де мирні люди лягають під гусениці танків ЗСУ, щоб не дати можливості відступити українській армії із стратегічних позицій, для збільшення нейтральних зон грабунку зелених чоловічків - бандитів, мародерів -терористів Кремля.
Ось переможемо, визволимо Крим і Донбас від окупації воєнторгу РФ Путіна - Кирила, тоді будь ласка, можна лобіювати інтереси хоч чорта на куличках, лиш би його діяльність була в межах Українського Закону і Конституції.
А тут країна агресор Росія масово вбиває Народ України всіх національностей і поглинає Державу, а у ВР цього не хочуть бачити.
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