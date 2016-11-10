РосЗМІ: У Севастополі під виглядом "диверсантів" затримали трьох українців

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Четвер, 10 листопада 2016, 12:10

У Севастополі затримано трьох українських громадян, яких підозрюють у підготовці диверсій в Криму.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

"Всі троє затриманих - громадяни України. Вони підозрюються в підготовці диверсій на півострові. Говорити про те, чи є вони кадровими розвідниками або ж найнятими Головним управлінням розвідки Міноборони України сторонніми диверсантами, поки передчасно", - сказало джерело.

За його словами, затримання диверсантів дозволило виявити на території півострова два схрони зі зброєю, а також виявити інформаторів української розвідки в Криму, повідомляє видання.

"Російські правоохоронці мали оперативну інформацію про проникнення диверсантів на півострів близько двох тижнів тому. За ними було встановлено пильне спостереження, щоб виявити їхні контакти, маршрути пересування і зв'язку, тобто операція сприяла виявленню інформаторів на півострові. У зв'язку з цим не виключені нові затримання" , - сказало джерело.

Як повідомлялося, в ФСБ РФ заявили про нібито затримання 9 листопада в Севастополі учасників "диверсійно-терористичної групи Головуправління розвідки Міноборони України", які нібито планували "вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим".

Такі заяви пролунали наступного дня після того, як стало відомо, що наступним президентом США обраний Дональд Трамп, якого підтримувала Росія. В Держдумі РФ навіть аплодували новині про обрання Трампа.

У Міноборони України назвали заяви ФСБ РФ брехнею. "Ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх в Криму і Севастополі немає", - сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко 

Це вже друга спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовках диверсій.

Перший раунд відбувся влітку 2016 року. Тоді  Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а президент Петро Порошенко вважає їх фантазіями Росії.

За твердженням ФСБ РФ, "одним із організаторів відвернених терактів є Панов Євгеній Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України". Панова затримано.

Брат Євгена - Ігор Котелянець - вважає, що українця викрали в Запорізькій області й вивезли до Криму.

Крім нього, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що в Криму заарештовано людину на ім'я Андрій Захтій, яким виявився уродженець Львівської області, житель Євпаторії, який працював в будівельній сфері.

Теми: Росія Крим
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