Саакашвілі обіцяє "посадити" Коломойського
Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі обіцяє "посадити" олігарха Ігоря Коломойського, коли "прийде до влади".
Про це він заявив на брифінгу в Києві в п'ятницю.
Саакашвілі заявив, що Коломойський "отримав завдання від влади атакувати його" і на телеканалі "1+1" напередодні вийшов матеріал, який можна оцінити як "чорний піар".
"Коломойський буде сидіти і жодна Швейцарія його не врятує. При моїх зв'язках, такого як він я дістану і з Швейцарії і з Малайзії", - зазначив екс-губернатор.
"Коли ми прийдемо до влади ми захистимо цих вкладників. Цей конкретний банк (Приватбанк - ред.), я впевнений, буде націоналізований, а його власник буде відповідати за всією суворістю закону – сяде в тюрму, коли ми будемо при владі", – заявив Саакашвілі.
Раніше на брифінгу колишній голова Одеської ОДА заявив, що створює нову політичну силу, куди візьме нові обличчя, та домагатиметься дострокових виборів у парламент.
Водночас Саакашвілі не може балотуватися до Верховної Ради, оскільки безперервно проживав в Україні менше 5 років.
7 листопада Саакашвілі заявив про те, що залишає посаду голови Одеської ОДА через те, що втомився від постійного обману і корупції, зокрема з боку влади в Києві.
9 листопада Кабінет міністрів погодив це звільнення, а президент Петро Порошенко підписав відповідний указ. Також він звільнив Саакашвілі з посади свого позаштатного радника.
Валентина Романенко, УП
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Дело не в Коломойском и не в Порошенко-Липецком.
Дело в отстранении от власти всех до одного олигархов - тех, кто нажил сотни миллионов и миллиарды на использовании власти или близости к власти.
Дело в невозможности повторения подобной преступной наживы.
Дело в отстранении олигархов от всех видов власти, включая телевизионную.
Дело в объединении всех демократических сил – см. комментарий
14:37.
Больше объединения демократов!
После решения главной задачи, об отстранении от власти олигархов, на действительно демократических выборах, народ выделит наиболее достойных своих представителей в действительно демократическую, действительно народную власть.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
чоловіче, ви троха того, хворий
яка боротьба з олігархами, коли за гроші олігархів ця людина збудувала так званий центр адмінпослуг в одесі??
вивчайте питання, шоби так не бздіти в калюжу дурними словами
він уже тепер визнаний політичний клоун
можна замовляти на свята, корпоративи, телефон на сторінці фейсбук
Олигархи, должны быть отстранены от власти!
Порошенко-Липецкий, босс украинской олигархии, олицетворяющей высший уровень коррупции, обязан оставить должность президента.
Надеюсь, что различные демократические силы Украины, представленные такими именами, как Березюк, Билецкий, Бутусов, Вакарчук, Галасюк, Гриценко, Дацюк, Деревянко, Добродомов, Касько, Крулько, Левченко, Лещенко, Найем, Саакашвили, Сакварелидзе, Скрипка, Соболев С. и Соболев Е., Сыроид, Тарута, Тимошенко, Томенко, Шабунин, Шишкин, Ярош и многие другие, забудут «перечень взаимных болей, бед и обид» и будут едины в освобождении народа Украины от власти олигархов.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"