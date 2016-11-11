Саакашвили обещает "посадить" Коломойского

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили обещает "посадить" олигарха Игоря Коломойского, когда "придет к власти".

Об этом он заявил на брифинге в Киеве в пятницу.

Саакашвили заявил, что Коломойский "получил задание от власти атаковать его" и на телеканале "1+1" в четверг вышел очерняющий его материал.

"Коломойский будет сидеть и ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях, такого как он я достану и из Швейцарии и из Малайзии", – отметил экс-губернатор.

"Когда мы придем к власти мы защитим этих вкладчиков. Этот конкретный банк (Приватбанк - ред.), я уверен, будет национализирован, а его владелец будет отвечать по всей строгости закона – сядет в тюрьму, когда мы будем у власти", – заявил Саакашвили.

Ранее на брифинге бывший председатель Одесской ОГА заявил, что создает новую политическую силу, куда возьмет новые лица, и будет добиваться досрочных выборов в парламент.

В то же время Саакашвили не может баллотироваться в Верховную Раду, поскольку непрерывно проживал в Украине менее 5 лет.

7 ноября Саакашвили заявил о том, что оставляет пост главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в частности со стороны власти в Киеве.

9 ноября Кабинет министров согласовал это увольнение, а президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Также он уволил Саакашвили с должности своего внештатного советника.

Валентина Романенко, УП