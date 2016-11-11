Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили обещает "посадить" Коломойского

Пятница, 11 ноября 2016, 13:13

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили обещает "посадить" олигарха Игоря Коломойского, когда "придет к власти".

Об этом он заявил на брифинге в Киеве в пятницу.

Саакашвили заявил, что Коломойский "получил задание от власти атаковать его" и на телеканале "1+1" в четверг вышел очерняющий его материал.

"Коломойский будет сидеть и ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях, такого как он я достану и из Швейцарии и из Малайзии", – отметил экс-губернатор.

"Когда мы придем к власти мы защитим этих вкладчиков. Этот конкретный банк (Приватбанк - ред.), я уверен, будет национализирован, а его владелец будет отвечать по всей строгости закона – сядет в тюрьму, когда мы будем у власти", – заявил Саакашвили.

Ранее на брифинге бывший председатель Одесской ОГА заявил, что создает новую политическую силу, куда возьмет новые лица, и будет добиваться досрочных выборов в парламент.

В то же время Саакашвили не может баллотироваться в Верховную Раду, поскольку непрерывно проживал в Украине менее 5 лет.

7 ноября Саакашвили заявил о том, что оставляет пост главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в частности со стороны власти в Киеве.

9 ноября Кабинет министров согласовал это увольнение, а президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Также он уволил Саакашвили с должности своего внештатного советника.

Валентина Романенко, УП

Темы: СаакашвилиКоломойский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: