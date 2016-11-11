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Саакашвілі обіцяє "посадити" Коломойського

П'ятниця, 11 листопада 2016, 13:13

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі обіцяє "посадити" олігарха Ігоря Коломойського, коли "прийде до влади".

Про це він заявив на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Саакашвілі заявив, що Коломойський "отримав завдання від влади атакувати його" і на телеканалі "1+1" напередодні вийшов матеріал, який можна оцінити як "чорний піар".

"Коломойський буде сидіти і жодна Швейцарія його не врятує. При моїх зв'язках, такого як він я дістану і з Швейцарії і з Малайзії", - зазначив екс-губернатор.

"Коли ми прийдемо до влади ми захистимо цих вкладників. Цей конкретний банк (Приватбанк - ред.), я впевнений, буде націоналізований, а його власник буде відповідати за всією суворістю закону – сяде в тюрму, коли ми будемо при владі", – заявив Саакашвілі.

Раніше на брифінгу колишній голова Одеської ОДА заявив, що створює нову політичну силу, куди візьме нові обличчя, та домагатиметься дострокових виборів у парламент.

Водночас Саакашвілі не може балотуватися до Верховної Ради, оскільки безперервно проживав в Україні менше 5 років.

7 листопада Саакашвілі заявив про те, що залишає посаду голови Одеської ОДА через те, що втомився від постійного обману і корупції, зокрема з боку влади в Києві.

9 листопада Кабінет міністрів погодив це звільнення, а президент Петро Порошенко підписав відповідний указ. Також він звільнив Саакашвілі з посади свого позаштатного радника.

Валентина Романенко, УП

Теми: СаакашвіліКоломойський
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