Клімкін про "безвіз" до кінця листопада: Шанси є

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Неділя, 13 листопада 2016, 22:26

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає можливості отримати рішення щодо лібералізації візового режиму України з ЄС до саміту 24 листопада.

Про це Клімкін заявив ввечері 13 листопада в ефірі телеканала "1+1".

"Усі чудово розуміють, що має бути механізм реагування на міграційні ризики не лише щодо України, а й щодо будь-якої держави. Вважаю, що в принципі до кінця року і у Європейського парламента, і у країн-членів є шанс знайти компроміс ... Питання у тому, коли країни Європарламента зможуть досягти компромісу, якщо вони зможуть це зробити на наступному тижні, то у нас, звичайно, такий шанс є", - зазначив глава МЗС.

Також Клімкін зауважив, що минулого тижня у Європейському парламенті відбувалися дискусії щодо процедури припинення дії угоди про "безвізовий режим" з третіми країнами, однак домовленостей поки не було досягнуто.

Як відомо, президент Петро Порошенко наприкінці жовтня висловлював упевненість, що документи про надання Україні безвізового режиму будуть підписані і ратифіковані Європарламентом до 24 листопада.

Інтерфакс-Україна

Теми: Клімкін візи ЄС
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Коментарі — 4
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IP: 194.44.83.---Switlana14.11.2016 00:28
Якщо душа проситься в рай, а гріхи не пускають? Напевно гріхів багато.
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IP: 176.122.126.---Andrey Kononenko13.11.2016 23:18
Що ж це діється в Україні? Голова незнає, що робить права рука!? Навіщо вводити в оману український народ? Розуміємо безумовно, що хочеться показати хоч якесь досягнення, але всі знають, що нам українцям все ж є чим пишатися бо у нас самі богаті депутати, міністри та президенти! Та й навіщо нам той безвіз, коли у 90% населення грошей хвате хіба, що доїхати до нашого кордону.
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IP: 77.65.91.---Yuriy Shchyeglovitov13.11.2016 23:00
Да и нах он нужен уже?
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IP: 77.65.91.---Yuriy Shchyeglovitov13.11.2016 22:58
Зачем врать,не надоело?
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