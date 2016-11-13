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Клімкін про "безвіз" до кінця листопада: Шанси є

Неділя, 13 листопада 2016, 21:26

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає можливості отримати рішення щодо лібералізації візового режиму України з ЄС до саміту 24 листопада.

Про це Клімкін заявив ввечері 13 листопада в ефірі телеканала "1+1".

"Усі чудово розуміють, що має бути механізм реагування на міграційні ризики не лише щодо України, а й щодо будь-якої держави. Вважаю, що в принципі до кінця року і у Європейського парламента, і у країн-членів є шанс знайти компроміс ... Питання у тому, коли країни Європарламента зможуть досягти компромісу, якщо вони зможуть це зробити на наступному тижні, то у нас, звичайно, такий шанс є", - зазначив глава МЗС.

Також Клімкін зауважив, що минулого тижня у Європейському парламенті відбувалися дискусії щодо процедури припинення дії угоди про "безвізовий режим" з третіми країнами, однак домовленостей поки не було досягнуто.

Як відомо, президент Петро Порошенко наприкінці жовтня висловлював упевненість, що документи про надання Україні безвізового режиму будуть підписані і ратифіковані Європарламентом до 24 листопада.

Інтерфакс-Україна

Теми: КлімкінвізиЄС
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