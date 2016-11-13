Климкин о "безвизе" до конца ноября: Шансы есть

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает возможности получить решение о либерализации визового режима Украины с ЕС до саммита 24 ноября.

Об этом Климкин заявил вечером 13 ноября в эфире телеканала "1+1".

"Все прекрасно понимают, что должен быть механизм реагирования на миграционные риски не только в отношении Украины, но и в отношении любой страны. Считаю, что в принципе до конца года и в Европейский парламента и у стран-членов есть шанс найти компромисс .. . Вопрос в том, когда страны Европарламента смогут достичь компромисса, если они смогут это сделать на следующей неделе, то у нас, конечно, такой шанс есть", - отметил глава МИД.

Также Климкин отметил, что на прошлой неделе в Европарламенте проходили дискуссии относительно процедуры прекращения действия соглашения о "безвизовом режиме" с третьими странами, однако договоренностей пока достигнуто не было.

Как известно, президент Петр Порошенко в конце октября высказывал уверенность, что документы о предоставлении Украине безвизового режима будут подписаны и ратифицированы Европарламентом до 24 ноября.

Интерфакс-Украина