У Києві два "мітинги", вулицю Грушевського перекрито

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Вівторок, 15 листопада 2016, 11:07
Роман Кравець, УП

У Києві вранці 15 листопада відбуваються одразу кілька мітингів під урядовими будівлями.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

 
Фото УП

Зокрема, з боку Верховної Ради на дорозі на вулиці Грушевського зібралося кілька сотень людей із прапорами "Досить! Час діяти".

Здебільшого це люди старшого віку.

 

Кілька учасників акції відмовилися називатися, і зізналися, що не знають, куди вони мають рухатися.

 
фото Ольги Федорченко
 
фото Ольги Федорченко

Так само прямо біля входу у Верховну Раду знаходиться інша група людей з прапорами банків. Вони вигукують: "Гонтарєву геть, банду геть".

 

Поблизу м. Арсенальна, що неподалік від парламентської будівлі, також зібралися люди.

Мітингувальники мають на рукавах синьо-жовті стрічки.

 

Інше зібрання людей перебуває під Національним банком України.

 

Це також часто люди похилого віку сумнівного вигляду. Їх там близько 300-400, переважно вони гуртуються та намагаються грітися.

Навпроти НБУ на вулиці Інститутській стоїть дві сцени – ініціативи "5.10" Геннадія Балашова та "За життя" Євгена Мураєва.

Входи у Нацбанк заблоковані Нацгвардією і поліцією.

Як помітив кореспондент УП, між автобусами організатори роздають прапори. Люди тримають по 2-3 прапори одночасно.

У центрі Києва правоохоронці несуть посилену охорону у зв’язку з запланованими мітингами. Зранку у вівторок на вулиці Інститутській уже стояли металевий паркан і металошукачі.

Раніше Служба безпеки України заявляла, що 15 листопада акціями протесту ошуканих вкладників банків стартує Кремлівський план "Шатун" із дестабілізації ситуації в Україні.

Роман Кравець. Роман Романюк, УП

Теми: Київ акції
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Коментарі — 8
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IP: 193.46.66.---Sergio_S15.11.2016 12:46
Ишь как гниды региональные подсуетились: плакатики с флажочками отпечатали, удочки закупили. Ничего для народного блага не жалеют!
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IP: 91.219.220.---З Полтави15.11.2016 12:00
Dm Gr:
дістало по 500грн? Вжизни не поверю, что мураев очень печётся за Украину)))))))))))
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IP: 194.9.36.---Dm Gr15.11.2016 11:50
З Полтави:
Иван Лень:
Ты по ходу надутый по жизни)))

Хйло старается расшатать Украину перед принятием безвиза? Думаю да...
безвіз - це чергова мулька для забивання баків простому люду коритоїдами. Не більше. ТАк що ваша версія - нуль. Людей просто все дістало.
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IP: 91.219.220.---З Полтави15.11.2016 11:43
Иван Лень:
Ты по ходу надутый по жизни)))

Хйло старается расшатать Украину перед принятием безвиза? Думаю да...
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IP: 194.9.36.---Dm Gr15.11.2016 11:29
чому ні слова про те, що хлопці з усієї України приїхали в Київ і вимагають відміни ганебних мит на автомобілі? Справа всього часу незалежної України. Підтримаємо їх, вони кращі, щира їм дяка!! НІхто ні за що їм не платить і вони також.
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