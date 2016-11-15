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В Киеве два "митинга", улица Грушевского перекрыта

Вторник, 15 ноября 2016, 10:07
В Киеве два митинга, улица Грушевского перекрыта
Роман Кравец, УП

В Киеве утром 15 ноября проходят сразу несколько митингов под правительственными зданиями.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

 
Фото УП

В частности, со стороны Верховной Рады на дороге по улице Грушевского собралось несколько сотен людей с флагами "Довольно! Время действовать".

Преимущественно это люди старшего возраста.

 

Несколько участников акции отказались называться, и признались, что не знают, куда они должны двигаться.

 
Фото Ольги Федорченко
 

Так же прямо у входа в Верховную Раду находится другая группа людей с флагами банков. Они выкрикивают: "Гонтареву прочь, банду прочь".

 

Рядом с м. Арсенальная, что неподалеку от парламентского здания, также собрались люди.

Митингующие имеют на рукавах сине-желтые ленты.

 

Другое собрание людей находится под Национальным банком Украины.

 

Это также часто люди преклонного возраста сомнительного вида. Их там порядка 300-400, преимущественно они сбираются в группы и пытаются греться.

Напротив НБУ на улице Институтской стоят две сцены – от инициативы "5.10" Геннадия Балашова и от "За життя" Евгения Мураева.

Вход в Нацбанк заблокирован Нацгвардией и полицией.

Как заметил корреспондент УП, между автобусами организаторы раздают флаги. Люди держат по 2-3 флага одновременно.

В центре Киева правоохранители несут усиленную охрану в связи с запланированными митингами. Утром во вторник на улице Институтской уже стояли металлический забор и металлоискатели.

Ранее Служба безопасности Украины заявляла, что 15 ноября акциями протеста обманутых вкладчиков банков стартует Кремлевский план "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине.

Роман Кравец. Роман Романюк, УП

Темы: Киевакции
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