Депутати посварилися і відмовились міняти "закон Савченко"

Верховна Рада відхилила два депутатські законопроекти про зміни у так званий "закон Савченко".

Йдеться про законопроекти 4032 нардепів Ігоря Луценка ("Батьківщина") і Борислава Берези (позафракційний) і 4548 Антона Яценка ("Відродження").

Як сказав спікер ВР Андрій Парубій відхилення цих законопроектів дозволить включити до порядку денного парламенту урядовий законопроект зі змінами "закону Савченко".

"В нас на ту ж тематику є законопроект Кабінету міністрів, але він не може бути розглянути, поки не буде рішення по цих двох законопроектах… Якщо не підтримаємо їх, відкриємо шлях для урядового законопроекту", - сказав він.

Перед голосуванням виступила нардеп Надія Савченко і заявила, що закон потрібно було доопрацювати, коли той приймався.

"А не скидати потім на нього усіх собак", - сказала вона.

Савченко обурилась, що "закон Савченко" називають причиною багатьох злочинів, що здійснили випущені в'язні.

"Рецидив – це ті люди, на яких ментам найпростіше скинути всіх собак, щоб не шукати відповідального злочинця", - сказала вона.

Вона звернулася до залу: "Ви не захищаєте людей, ви не розбираєтеся справедливо. Ви політично спекулюєте і доводите людям всім, що ви барани. Тільки один баран крутішерогий другого. Насправді барани всі. Мені шкода, що у мене в тюрмі не було змоги допрацювати цей закон".

Після цього нардеп від БПП Ірина Луценко виступаючи з трибуни сказала: "Повідомляю козам, які зайшли за допомогою світової спільноти в цей парламент, більше 60 тисяч амністованих і випущених зеків з Росії зараз воюють і вбивають наших солдатів".

Вона сказала, що рецидивісти, які вийшли по закону Савченко також повертаються на Донбас, де вчинюють злочини.

Як відомо, у жовтні Кабмін погодив зміни до так званого "закону Савченко" щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання.

Так пропонується, щоб формула зарахування перебування в СІЗО "один день за два дні" залишалася тільки для тих осіб, які вчинили легкі, чи середньої тяжкості злочини.

Олександр Шумілін, УП