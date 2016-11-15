Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутати посварилися і відмовились міняти "закон Савченко"

Вівторок, 15 листопада 2016, 17:56

Верховна Рада відхилила два депутатські законопроекти про зміни у так званий "закон Савченко".

Йдеться про законопроекти 4032 нардепів Ігоря Луценка ("Батьківщина") і Борислава Берези (позафракційний) і 4548 Антона Яценка ("Відродження").

Як сказав спікер ВР Андрій Парубій відхилення цих законопроектів дозволить включити до порядку денного парламенту урядовий законопроект зі змінами "закону Савченко".

"В нас на ту ж тематику є законопроект Кабінету міністрів, але він не може бути розглянути, поки не буде рішення по цих двох законопроектах… Якщо не підтримаємо їх, відкриємо шлях для урядового законопроекту", - сказав він.

Перед голосуванням виступила нардеп Надія Савченко і заявила, що закон потрібно було доопрацювати, коли той приймався.

"А не скидати потім на нього усіх собак", - сказала вона.

Савченко обурилась, що "закон Савченко" називають причиною багатьох злочинів, що здійснили випущені в'язні.

"Рецидив – це ті люди, на яких ментам найпростіше скинути всіх собак, щоб не шукати відповідального злочинця", - сказала вона.

Вона звернулася до залу: "Ви не захищаєте людей, ви не розбираєтеся справедливо. Ви політично спекулюєте і доводите людям всім, що ви барани. Тільки один баран крутішерогий другого. Насправді барани всі. Мені шкода, що у мене в тюрмі не було змоги допрацювати цей закон".

Після цього нардеп від БПП Ірина Луценко виступаючи з трибуни сказала: "Повідомляю козам, які зайшли за допомогою світової спільноти в цей парламент, більше 60 тисяч амністованих і випущених зеків з Росії зараз воюють і вбивають наших солдатів".

Вона сказала, що рецидивісти, які вийшли по закону Савченко також повертаються на Донбас, де вчинюють злочини.

Як відомо, у жовтні Кабмін погодив зміни до так званого "закону Савченко" щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання.

Так пропонується, щоб формула зарахування перебування в СІЗО "один день за два дні"  залишалася тільки для тих осіб, які вчинили легкі, чи середньої тяжкості злочини. 

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіяВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Савченко Надія
Суд повернув справу проти Савченко і Рубана
Надії Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат
Надію Савченко впіймали в аеропорту з підробленим ковід-сертифікатом
Останні новини
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
Усі новини...
Реклама: