Лисенко про затримання українця в Криму: Можливо, це нова традиція росіян

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Середа, 16 листопада 2016, 11:26

Речник міністерства Оборони з питань АТО Андрій Лисенко заявляє, що Україна перевіряє інформацію про затримання нібито громадянина України, співробітника Гур на території окупованого Криму.

Про це Лисенко заявив у коментарі "Українській правді".

"Зараз ми перевіряємо цю інформацію, чи не є це брехнею. Хоча ми здивовані, бо зазвичай подібні повідомлення Росіяни поширюють по понеділках. Можливо, це буде нова традиція і по середах", - сказав Лисенко.

Раніше в середу у Росії заявили про затримання  в Сімферополі громадянина України, якого назвали нібито співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У нього нібито було вилучено гранату, пістолет, елементи для виготовлення СВУ.

Як повідомлялося, в ФСБ РФ заявили про нібито затримання 9 листопада в Севастополі учасників "диверсійно-терористичної групи Головуправління розвідки Міноборони України", які нібито планували "вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим".

У РФ озвучили прізвища українців, затриманих в Криму під виглядом "диверсантів": Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович.

У Міноборони України назвали заяви ФСБ РФ брехнею. "Ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх в Криму і Севастополі немає", - сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. 

10 листопада Ленінський райсуд окупованого Севастополя на два місяці арештував трьох затриманих українців.

Це вже друга спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовках диверсій.

Вперше це відбулося влітку 2016 року. Тоді  Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Крим Росія
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IP: 93.75.36.---formalin16.11.2016 12:46
Де ті спецвійська?.. Має бути відповідна реакція: на кожного захопленого українця (де завгодно!) - кілька захоплених офіцерів ЗС РФ! І ці розваги ФСБ одразу ж зупиняться!
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