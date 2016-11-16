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Лисенко про затримання українця в Криму: Можливо, це нова традиція росіян

Середа, 16 листопада 2016, 10:26

Речник міністерства Оборони з питань АТО Андрій Лисенко заявляє, що Україна перевіряє інформацію про затримання нібито громадянина України, співробітника Гур на території окупованого Криму.

Про це Лисенко заявив у коментарі "Українській правді".

"Зараз ми перевіряємо цю інформацію, чи не є це брехнею. Хоча ми здивовані, бо зазвичай подібні повідомлення Росіяни поширюють по понеділках. Можливо, це буде нова традиція і по середах", - сказав Лисенко.

Раніше в середу у Росії заявили про затримання  в Сімферополі громадянина України, якого назвали нібито співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У нього нібито було вилучено гранату, пістолет, елементи для виготовлення СВУ.

Як повідомлялося, в ФСБ РФ заявили про нібито затримання 9 листопада в Севастополі учасників "диверсійно-терористичної групи Головуправління розвідки Міноборони України", які нібито планували "вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим".

У РФ озвучили прізвища українців, затриманих в Криму під виглядом "диверсантів": Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович.

У Міноборони України назвали заяви ФСБ РФ брехнею. "Ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх в Криму і Севастополі немає", - сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. 

10 листопада Ленінський райсуд окупованого Севастополя на два місяці арештував трьох затриманих українців.

Це вже третя спроба Росії, яка окупувала Крим, заявляти про захоплення диверсантів чи розвідників.

Вперше це відбулося влітку 2016 року. Тоді  Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Оксана Коваленко, УП

Теми: КримРосія
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