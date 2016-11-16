Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лысенко о задержании украинца в Крыму: Возможно, это новая традиция россиян

Среда, 16 ноября 2016, 10:26

Представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заявляет, что Украина проверяет информацию о задержании якобы украинского сотрудника ГУР на территории оккупированного Крыма.

Об этом Лысенко заявил в комментарии "Украинской правде".

"Сейчас мы проверяем эту информацию, не является ли это ложью. Хотя мы удивлены, потому что обычно подобные сообщения россияне распространяют по понедельникам. Возможно, это будет новая традиция и по средам", - сказал Лысенко.

Ранее в среду в России заявили о задержании в Симферополе гражданина Украины, которого назвали якобы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. У него якобы были изъяты граната, пистолет, элементы для изготовления СВУ.

Как сообщалось, в ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

В РФ озвучили фамилии украинских, задержанных в Крыму под видом "диверсантов": Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко.

10 ноября Ленинский райсуд оккупированного Севастополя на два месяца арестовал трех задержанных украинцев.

Это уже третья попытка России, оккупировавшей Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий и отправке разведчиков.

Первая состоялась летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Оксана Коваленко, УП

Темы: КрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
Крым
В США прокомментировали взрыв на Крымском мосту: Крым - часть Украины
Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста
Путин возмутился "второму теракту" на Крымском мосту и требует "конкретных предложений"
Последние новости
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
Все новости...
Реклама: