Телевежу на Карачуні протестували

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Середа, 16 листопада 2016, 18:29

Телевежу на горі Карачун у Донецькій області протестували.

Про це повідомила колишній заступник міністра інформполітики Тетяна Попова у середу в Facebook.

"Вежа на Карачуні повністю добудована. Вчора в тестовому режимі вже включали два найпотужніші передавачі. Очікуємо на встановлення нових веж в Луганскій області та в місті Покровськ", – повідомила вона.

Як відомо, терміни здачі Краматорської вежі постійно переносили. Ще восени 2015 року в Міністерстві інформаційної політики анонсували її повне відновлення навесні 2016 року.

У квітні радник міністра інформполітики, нардеп Олександр Бригинець повідомив, що телевежу встановлять до річниці визволення Краматорська – на початку липня 2016 року. Але 5 липня президент Петро Порошенко дав максимум 2 місяці на завершення робіт.

12 жовтня міністр інформаційної політики Юрій Стець проанонсував відриття вежі до 14 жовтня.

10 листопада в Мінінформполітики запевняли, що конструкція телевежі на горі Карачун готова до експлуатації і почне мовлення протягом тижня-двох.

Українська правда

Теми: телебачення Донбас
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