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Телебашню на Карачуне протестировали

Среда, 16 ноября 2016, 17:29

Телебашню на горе Карачун в Донецкой области протестировали.

Об этом сообщила бывший заместитель министра информполитики Татьяна Попова в среду в Facebook.

"Башня на Карачуне полностью достроена. Вчера в тестовом режиме уже включали два мощнейших передатчика. Ожидаем установления новых телебашен в Луганской области и в городе Покровск", – сообщила она.

Как известно, сроки сдачи Краматорской башни постоянно переносили. Еще осенью 2015 года в Министерстве информационной политики анонсировали ее полное восстановление весной 2016 года.

В апреле советник министра информполитики, нардеп Александр Бригинец сообщил, что телебашню установят к годовщине освобождения Краматорска – в начале июля 2016 года. Но 5 июля президент Петр Порошенко дал максимум 2 месяца на завершение работ.

12 октября министр информационной политики Юрий Стець проанонсировал открытие башни до 14 октября.

10 ноября в Мининформполитики уверяли, что конструкция телебашни на горе Карачун готова к эксплуатации и начнет вещание в течение недели-двух.

Темы: телевидениеДонбасс
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