Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Телевежу на Карачуні протестували

Середа, 16 листопада 2016, 17:29

Телевежу на горі Карачун у Донецькій області протестували.

Про це повідомила колишній заступник міністра інформполітики Тетяна Попова у середу в Facebook.

"Вежа на Карачуні повністю добудована. Вчора в тестовому режимі вже включали два найпотужніші передавачі. Очікуємо на встановлення нових веж в Луганскій області та в місті Покровськ", – повідомила вона.

Як відомо, терміни здачі Краматорської вежі постійно переносили. Ще восени 2015 року в Міністерстві інформаційної політики анонсували її повне відновлення навесні 2016 року.

У квітні радник міністра інформполітики, нардеп Олександр Бригинець повідомив, що телевежу встановлять до річниці визволення Краматорська – на початку липня 2016 року. Але 5 липня президент Петро Порошенко дав максимум 2 місяці на завершення робіт.

12 жовтня міністр інформаційної політики Юрій Стець проанонсував відриття вежі до 14 жовтня.

10 листопада в Мінінформполітики запевняли, що конструкція телевежі на горі Карачун готова до експлуатації і почне мовлення протягом тижня-двох.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: телебаченняДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
телебачення
Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською в ефірі – мовний омбудсмен
МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно
У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
Останні новини
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив війною Британії
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
Усі новини...
Реклама: