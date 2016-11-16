Телевежу на Карачуні протестували

Телевежу на горі Карачун у Донецькій області протестували.

Про це повідомила колишній заступник міністра інформполітики Тетяна Попова у середу в Facebook.

"Вежа на Карачуні повністю добудована. Вчора в тестовому режимі вже включали два найпотужніші передавачі. Очікуємо на встановлення нових веж в Луганскій області та в місті Покровськ", – повідомила вона.

Як відомо, терміни здачі Краматорської вежі постійно переносили. Ще восени 2015 року в Міністерстві інформаційної політики анонсували її повне відновлення навесні 2016 року.

У квітні радник міністра інформполітики, нардеп Олександр Бригинець повідомив, що телевежу встановлять до річниці визволення Краматорська – на початку липня 2016 року. Але 5 липня президент Петро Порошенко дав максимум 2 місяці на завершення робіт.

12 жовтня міністр інформаційної політики Юрій Стець проанонсував відриття вежі до 14 жовтня.

10 листопада в Мінінформполітики запевняли, що конструкція телевежі на горі Карачун готова до експлуатації і почне мовлення протягом тижня-двох.

Українська правда