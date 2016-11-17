Новинського захищає підлеглий Захарченка-фігуранта справи

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Четвер, 17 листопада 2016, 14:41

Інтереси депутата Вадима Новинського на засіданні комітету щодо зняття його недоторканності представляв екс-заступник голови Головного слідчого управління часів Януковича – Олег Татаров.

Татаров обіймав посаду у системі МВС під керівництвом Віталія Захарченка у той момент, коли відбувалися події, за які з Новинського намагаються зняти недоторканність

У поданні йдеться про спробу захопити владу в УПЦ МП, складовою якої стало викрадення черниць Києво-Печерської Лаври. За інформацією джерел УП, розслідуванням справи займалося головне слідче управління МВС. Захарченко також є фігурантом цієї справи.

Татаров і Новинський на засіданні комітету у середу
Татаров і Новинський на засіданні комітету у середу
Громадське

Татаров за часи Євромайдана неодноразово висловлював позицію МВС щодо Майдану. На зустрічі з послами країн Євросоюзу він запевняв, що майданівці могли стріляти самі в себе, так як міліція "зброї не використовує".

Він також виправдовував застосування сили до протестувальників.

Татаров був заступником голови Головного слідчого управління МВС до 2014 року.

 

Як відомо, регламентний комітет Верховної Ради на засіданні у середу відклав питання зняття депутатської недоторканності з представника "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву, зажадавши додаткових пояснень від ГПУ.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

Фракція "Самопоміч" 17 листопада запропонувала винести на голосування питання зняття недоторканності з Новинського без рекомендації комітету.

Українська правда

Теми: Новинський
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Коментарі — 2
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IP: 93.75.36.---formalin17.11.2016 15:57
А чому ця людина злочинної влади не сидить, а розгулює по ВР і грає якусь роль? Негайно підвести під кримінал!
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IP: 89.19.123.---Balabanoff17.11.2016 14:54
"Українській правді" треба б знати, що міністром внутрішніх справ за часів Януковича був не Олександр Захарченко, а Віталій (Юрійович) Захарченко. Чи Ви мали на увазі когось іншого, хто керував МВС?
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