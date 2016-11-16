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Новинський каже, що в хороших відносинах з ініціатором "церковної справи"

Середа, 16 листопада 2016, 16:22

Народний депутат від Опоблоку Вадим Новинський каже, що перебуває в хороших стосунках зі своїм колегою депутатом Андрієм Деркачем, за чиєю заявою було відкрито провадження про тиск на предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира.

Про це Новинський сказав на засіданні регламентного комітету Верховної Ради у середу, відповідаючи на запитання.

"Не знаю, як у нього зі мною.. Але в мене з ним хороші відносини. Нещодавно були разом на Афоні", – сказав він, згадавши також коментар Деркача, що основним фігурантом вказаної справи є екс-президент Віктор Янукович, а не Новинський.

Депутат знову повторив, що вважає справу "сфабрикованою на основі показань двох лжесвідків".

Водночас генеральний прокурор Юрій Луценко зазначив, що Новинський фігурує у цій справі як поплічник Януковича, а також попросив визначення ступеня провини покласти на суд:

"Тут відбувається не суд, а засідання регламентного комітету І тільки в суді буде визнано, хто лжесвідок. Пан Драбинко (головний свідок сторони звинувачення -ред.) підписував ознайомлення про відповідальність за завідомо неправдиві покази. Якщо це буде встановлено судом, сядуть вони, якщо їхні свідчення прийме суд, сядуть інші".

 
Луценко в середу представляє подання на Новинського
ГПу

"Коли говорять про політично мотивоване переслідування, а через деякий час заявляють про дружні стосунки з Деркачем, я хотів би нагадати, що саме Деркач написав заяву про скоєний злочин щодо Драбинка", – зазначив генпрокурор.

З повним текстом подання генпрокурора та версією слідства у "церковній справі" Новинського можна ознайомитись тут.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НовинськийГенпрокуратура
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